WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!

2 / 11

Böylece bir mesajlaşmaya başka bir mesajlaşmadan içerik (mesaj, görsel veya ses kaydı gibi...) yönlendirildiğinde üzerinde "İletildi" ibaresi yer alacak ve kullanıcılar gelen içeriğin başka bir yerden alıntılandığını anlayacak.