Bugün itibariyle WhatsApp'ta yönlendirilen mesajlara 'İletildi' ibaresi eklendi.
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
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Asılsız haberlerin yayılmasının önüne geçmek için hamle yapan WhatsApp, yönlendirilen mesajlara "İletildi" ibaresini ekledi.
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Böylece bir mesajlaşmaya başka bir mesajlaşmadan içerik (mesaj, görsel veya ses kaydı gibi...) yönlendirildiğinde üzerinde "İletildi" ibaresi yer alacak ve kullanıcılar gelen içeriğin başka bir yerden alıntılandığını anlayacak.
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WhatsApp geçtiğimiz günlerde ayrıca, rahatsız edici grup sohbetleri için de kritik bir düzenleme yapmıştı.
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Kullanıcılar grup sohbetlerinde, "Herkesten gelen iletilere izin ver" veya "Yalnızca yöneticilerden gelen iletilere izin ver" seçeneklerini kullanarak, kendilerine ulaşan mesajları eleyebilecek.
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Yeni özellik sayesinde bir grup kullanıcısı, sohbeti kapatabilir ve yalnızca yöneticiden gelen mesajları görebilir hale gelecek...
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Android (2.18.201) ve iOS (2.18.70) kullanıcıları, artık WhatsApp`taki sinir bozucu sohbetlerin çoğunluğundan kurtulabilecek.
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Yeni Mesaj Gönder" özelliği sayesinde kullanıcılar, "Herkesten gelen iletilere izin ver" veya "Yalnızca yöneticilerden gelen iletilere izin ver" seçeneklerini kullanarak, kendilerine ulaşan mesajları eleyebilecek.
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Yeni özellik sayesinde bir grup kullanıcısı, sohbeti kapatabilir ve yalnızca yöneticiden gelen mesajları görebilir.
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Bu sayede, "Okul Aile Birliği" gibi duyuru gruplarında, normal kullanıcıların yorumlarını eleyebilen kullanıcılar, yalnızca yöneticinin duyurularını okuyabiliyor.
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