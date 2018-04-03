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WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.04.2018 22:29 | Son Güncelleme

WhatsApp’taki yeni özellik kullanıcıların yüzünü güldürecek! Yeni beta sürümünde ortaya çıkan özellik ile kullanıcılara numara değişikliğini kolaylaştıran birçok seçenek sunuyluyor.

WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...

Telefon numaranızı değiştirmek, tıpkı ev taşımak gibi meşakkatli bir iş. Numaranızı değiştirdikten sonra, yeni iletişim bilginizi gerekli herkese ulaştırmak bir hayli zor. WhatsApp’a eklenen yeni özellik ise bunu daha önce hiç olmadığı kadar kolay hale getiriyor.

WhatsApp’ın 2.18.97 numaralı beta sürümünde ortaya çıkan özellik, numara değişikliğinin istenen kişilere otomatik olarak bildirilmesine olanak tanıyor. Ayarlar > Hesap > Numara değiştir sekmesi altından ulaşılabilen özellik, aynı telefonu kullandığınız takdirde tüm hesap bilgilerinizi, ayarlarınızı, gruplarınızı ve hatta konuşmalarınızı yeni numaranıza aktarabiliyor.

whatsapp

Aynı sekme üzerinden numara değişikliğini tüm kişi listenize, yalnızca WhatsApp üzerinden sohbet ettiklerinize ya da spesifik olarak seçtiğiniz kişilere bildirebiliyorsunuz.

Yeni özellik, WhatsApp’ın beta programına katılan kullanıcılara sunuldu. Diğer kullanıcılar ise yeni bir güncellemeyle bu özelliğe kavuşacak. Ancak beklemek istemeyen Android kullanıcıları, en son Whatsapp (beta) sürümünü APK Mirror üzerinden indirebilirler.

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