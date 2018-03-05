HABER

WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde! Yeni işlevini test ediyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.03.2018 10:38 | Son Güncelleme

İstenmeyen mesajlara savaş açan WhatsApp yeni işlevini test etmeye başladı. Yeni özellik hayata geçirilirse istenmeyen mesajları silme süresi uzayacak.

WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde! Yeni işlevini test ediyor

İstenmeyen mesajlar WhatsApp için ciddi problem. Bununla baş edebilmek için firma yeni bir plan geliştirdi. Yeni bir rapora göre WhatsApp, size gelen mesajların bir başka sohbetten veya gruptan alınıp alınmadığını anlamanızı sağlayacak "İletilmiş mesaj" işlevini deniyor. Android'deki 2.18.67 beta sürümünde görünen yeni işlev, varsayılan olarak devre dışı ve gizli durumda bulunuyor.

Bu işlevin yanında varsayılan olarak kapalı bulunan Stickers işlevi de WhatsApp'a eklendi. Stickers, ilk olarak Windows Phone'a yönelik beta sürümlerinde görülmüştü. (Chip)

Whatsapp'la ilgili bomba haber! Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu!Whatsapp'la ilgili bomba haber! Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu!
WhatsApp’tan hem iyi hem de kötü haber! WhatsApp Pay nasıl çalışıyor?WhatsApp’tan hem iyi hem de kötü haber! WhatsApp Pay nasıl çalışıyor?
WhatsApp mesajlarını aslında tamamen silemiyorsunuz!WhatsApp mesajlarını aslında tamamen silemiyorsunuz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Whatsapp mesaj özellik

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Survivor'da rakibine dirsek atan Nihat Doğan'a diskalifiye cezası!

Survivor'da rakibine dirsek atan Nihat Doğan'a diskalifiye cezası!

Bu görüntü bugün Türkiye'den! 300 kişiye ulaşılamıyor

Bu görüntü bugün Türkiye'den! 300 kişiye ulaşılamıyor

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

Esad'dan tehlikeli itiraf: Afrin'e girenler rejime bağlı

Esad'dan tehlikeli itiraf: Afrin'e girenler rejime bağlı

Timsahın yediği adam midesinden böyle çıkarıldı

Timsahın yediği adam midesinden böyle çıkarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vodafone'da 'DijitalSen' dönemi başladı

Vodafone'da 'DijitalSen' dönemi başladı

Huawei’den hedef odaklı şebeke çözümü

Huawei’den hedef odaklı şebeke çözümü

Mitsubishi Asansör Eğitim Merkezi kuracak

Mitsubishi Asansör Eğitim Merkezi kuracak

Telefonlarda silinen mesajlar nasıl geri getirilir?

Telefonlarda silinen mesajlar nasıl geri getirilir?

WhatsApp’ın yeni güncellemesi parmaklarınızı mutlu edecek

WhatsApp’ın yeni güncellemesi parmaklarınızı mutlu edecek

Yeni Trend Yüz Tanışma Teknolojisi!

Yeni Trend Yüz Tanışma Teknolojisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.