WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde! Yeni işlevini test ediyor

İstenmeyen mesajlar WhatsApp için ciddi problem. Bununla baş edebilmek için firma yeni bir plan geliştirdi. Yeni bir rapora göre WhatsApp, size gelen mesajların bir başka sohbetten veya gruptan alınıp alınmadığını anlamanızı sağlayacak "İletilmiş mesaj" işlevini deniyor. Android'deki 2.18.67 beta sürümünde görünen yeni işlev, varsayılan olarak devre dışı ve gizli durumda bulunuyor.
Bu işlevin yanında varsayılan olarak kapalı bulunan Stickers işlevi de WhatsApp'a eklendi. Stickers, ilk olarak Windows Phone'a yönelik beta sürümlerinde görülmüştü. (Chip)
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