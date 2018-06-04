HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2018 17:48 | Son Güncelleme

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’tan milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre WhatsApp, bazı telefonlardan WhatsApp desteğini çekecek. İşte WhatsApp’ın saf dışı bırakacağı o telefonlar…

WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek

WhatsApp indirmek oldukça kolay. Uygulama mağazasından telefonlara şıp diye inen WhatsApp artık bazı telefonlara öyle şıp diye inemeyecek. Bazı günü geçmiş telefonlar, WhatsApp konusunda yolun sonuna geldi.

WHATSAPP BAZI TELEFONLARA GÜNCELLEME ÇIKARTMAYACAK

Geçtiğimiz dönemde BlackBerry OS, BlackBerry 10 ve Windows Phone 8 için güncelleme desteğini durduran WhatsApp, artık Android 4.0, iOS 7 ve Windows Phone 8.1 için de güncellemelerini kesiyor. Eğer yukarıda yazdığımız işletim sistemi sürümlerinden birini kullanıyorsanız WhatsApp sizin için herhangi bir güncelleme çıkartmayacak. Gelelim WhatsApp’ın artık WhatsApp kullandırtmayacağı telefonlara.

nokia

İŞTE WHATSAPP’IN YAKINDA DESTEĞİNİ ÇEKECEĞİ TELEFONLAR!

WhatsApp, Android 2.3.7 veya daha eski bir işletim sistemi sürümüne sahip telefonlara olan desteğini 1 Şubat tarihinde tamamen kesecek. Böylece, bu telefonlarda WhatsApp kullanmak mümkün olmayacak. Nokia’nın Windows’lu telefonlar üretmeden önceki işletim sistemi Nokia S40 kullanan cihazları ise yılbaşına kadar WhatsApp’ı sorunsuzca kullanabilecek. Ancak bu tarihten itibaren Nokia S40 cihazları için de WhatsApp kullanmak hayal olacak.

PARTNERAslında kime ne mesaj veriyor?Aslında kime ne mesaj veriyor?
Yeni skandal! Facebook özel bilgilerimizi başka başka şirketlere satmış!Yeni skandal! Facebook özel bilgilerimizi başka başka şirketlere satmış!
MacOS 10.14 WWDC 2018 etkinliği öncesi sızdırıldı!MacOS 10.14 WWDC 2018 etkinliği öncesi sızdırıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Whatsapp android ios Windows Phone TELEFON

En Çok Okunan Haberler

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Asus ROG Phone tanıtıldı

Asus ROG Phone tanıtıldı

Dünyanın en pahalı otomobili artık o!

Dünyanın en pahalı otomobili artık o!

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition’da görülmemiş bir teknoloji var!

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition’da görülmemiş bir teknoloji var!

Google önemli bir projeyi daha durdurdu!

Google önemli bir projeyi daha durdurdu!

ASUS’un nefes kesen oyuncu telefonu ASUS ROG Phone tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

ASUS’un nefes kesen oyuncu telefonu ASUS ROG Phone tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Yeni skandal! Facebook özel bilgilerimizi başka başka şirketlere satmış!

Yeni skandal! Facebook özel bilgilerimizi başka başka şirketlere satmış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.