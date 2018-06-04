WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek

WhatsApp indirmek oldukça kolay. Uygulama mağazasından telefonlara şıp diye inen WhatsApp artık bazı telefonlara öyle şıp diye inemeyecek. Bazı günü geçmiş telefonlar, WhatsApp konusunda yolun sonuna geldi.

WHATSAPP BAZI TELEFONLARA GÜNCELLEME ÇIKARTMAYACAK

Geçtiğimiz dönemde BlackBerry OS, BlackBerry 10 ve Windows Phone 8 için güncelleme desteğini durduran WhatsApp, artık Android 4.0, iOS 7 ve Windows Phone 8.1 için de güncellemelerini kesiyor. Eğer yukarıda yazdığımız işletim sistemi sürümlerinden birini kullanıyorsanız WhatsApp sizin için herhangi bir güncelleme çıkartmayacak. Gelelim WhatsApp’ın artık WhatsApp kullandırtmayacağı telefonlara.

İŞTE WHATSAPP’IN YAKINDA DESTEĞİNİ ÇEKECEĞİ TELEFONLAR!

WhatsApp, Android 2.3.7 veya daha eski bir işletim sistemi sürümüne sahip telefonlara olan desteğini 1 Şubat tarihinde tamamen kesecek. Böylece, bu telefonlarda WhatsApp kullanmak mümkün olmayacak. Nokia’nın Windows’lu telefonlar üretmeden önceki işletim sistemi Nokia S40 kullanan cihazları ise yılbaşına kadar WhatsApp’ı sorunsuzca kullanabilecek. Ancak bu tarihten itibaren Nokia S40 cihazları için de WhatsApp kullanmak hayal olacak.

