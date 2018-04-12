WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

Amerika’da ortaya atılan bir iddia tüm dünyanın merak konusu olurken, tartışmaları da beraberinde getirdi. Henüz teyit edilemeyen iddiaya göre Amerika Birleşik Devleti, bugünden itibaren tüm dünyada yeni iletişim kurallarını yürürlüğe sokacak.

Milliyet'ten Ahmet Hamdi Atay'ın haberine göre; Yeni uygulama sayesinde WhatsApp, Twitter, Facebook ve diğer iletişim kanalları ile bu kanallar üzerinden yapılacak tüm konuşmalar ABD tarafından kaydedilecek. Amerikan hükümetinin bu kapsamda tüm Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika ülkeleri hükümetleri ile bir anlaşmaya vardığı, ABD’deki bilgi depolama cihazları ile dünya üzerinde yapılacak tüm telefon görüşmeleri ve WhatsApp üzerinden mesaj ve aramaların kaydedileceği, Twitter’ın da denetleneceği öne sürüldü.

Ayrıca bugünden itibaren ABD tarafından Facebook verilerinin kontrol edileceği, özel uygulamalar ile tüm medya ve sosyal forumların izleneceği de iddialar arasında. Söz konusu uygulamanın terörle mücadele kapsamında yürürlüğe gireceği iddiası gündeme getirilirken, kişisel verilerin kayıt altına alınmasının ise tartışmalara yol açtığı belirtildi.