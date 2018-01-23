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Whatsapp ücretli mi oluyor? Tuzağa dikkat

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 23.01.2018 15:25 | Son Güncelleme 1 saat önce

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta devamlı dolaşan "WhatsApp ücretli oluyor" mesajı siber saldırıların bir aracı haline geldi..

Whatsapp ücretli mi oluyor? Tuzağa dikkat

WhatsApp ücretsiz ve reklamsız yapısıyla günümüzün en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması. 1 milyardan fazla insanın kullandığı uygulama her geçen gün yeni özelliklere kavuşuyor ve bunun yanında kötü niyetli insanların da en çok hedef aldığı alanlardan birisi. Son zamanlarda ise kötü niyetli insanlar WhatsApp'ta yıllardır dolaşan "WhatsApp ücretli oluyor" mesajı üzerinden insanları kandırmaya çalışıyor.

Daha önceden bu konuda çeşitli haberlerin de çıkmasından dolayı WhatsApp'ın yıllık 0.99 $ olacağı hala birçok kişi tarafından düşünülen bir şey. Yani insanların çoğu hala bu duruma inanıyor. Oysaki WhatsApp platforma herhangi bir şekilde ücretli abonelik sistemi getirmeyi planlamıyor.

LİNKE SAKIN TIKLAMAYIN!

Son zamanlarda WhatsApp'ın yıllık 0.99 $ olacağına yönelik ortalıkta dolaşan mesajlarda ise bir link veriliyor ve bu linke tıkladığınızda da kötü niyetli insanların ağına yakalanmış oluyorsunuz.

Bu mesaj ise şu şekilde;

"Aboneliğiniz sona erdi. Hesabınızı doğrulamak ve 0,99 dolar karşılığında ömür boyu abonelik almak için bu bağlantıya tıklayın."

Eğer siz de bu tarz mesajlar alırsanız, her kimden gelirse gelsin mesajı direkt silmenizde ve hiçbir linke tıklamamanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Whatsapp

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