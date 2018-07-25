WhatsApp Web nasıl kullanılır?

Facebook‘un 2014 yılında 19 milyar dolar ücret ödeyerek satın aldığı WhatsApp, mesajlaşma platformları arasında en çok kullanılan uygulama olma özelliğini hala koruyor. iOS ve Android platformlarında yer alan WhatsApp, eski işletim sistemleri olan BBOS ve Symbian‘dan desteğini çekmişti. Yakın zamanda Windows ve macOS uygulamalarını da yayınlayan WhatsApp, bu sayede tüm popüler platformlarda yer almayı başarmıştı. WhatsApp’ın bir de internet tarayıcıları üzerinden kullanılabilen WhatsApp Web sürümü yer alıyor. Bu haberimizde WhatsApp Web sürümünün nasıl kullanıldığını sizlerle paylaşıyoruz.
WhatsApp’ın Web sürümü Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safari, Brave ve Opera tarayıcılarında kullanılabiliyor. WhatsApp’ın Web sürümünü kullanmak için tek bir şart bulunuyor. O da telefonunuzu ile bilgisayarınızın internet ağına ikisinin de bağlı olması. Windows ve macOS uygulamaları da bulunan WhatsApp, bu platformlarda da Web üzerinden çalışıyor.
WhatsApp’ın Web sürümünü kullanmak için; Android’de, Sohbet ekranında > Menü > Web, iPhone’da, Ayarlar > WhatsApp Web ve Windows Phone’da ise Menü > Web‘e gidin. Daha sonra uygulama sizden kamera erişimi isteyecek. Kamera erişimine evet deyin ve
bilgisayarınızdan web.whatsapp.com adresini açın. Daha sonra buradaki QR kodu WhatsApp uygulamasına okutun.
Bu işlemleri yaptıktan sonra WhatsApp’ın Web sürümünü internet tarayıcınız üzerinden kullanabilirsiniz. Diğer yöntem ise WhatsApp’ın masaüstü uygulamasını indirmek. WhatsApp‘ın masaüstü uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra yine yukarıda yer alan işlemleri uygulayarak QR kodu okutmanız yeterli olacak.
WhatsApp’ın Web sürümünü kullanabilmek için son gerekli olan şart ise Android ve iOS‘te WhatsApp’ın son sürümüne sahip olmanız.
WhatsApp’ın Web hamlesinden sonra Android Message, Telegram ve Line’ın da bu tip bir hamle yaptığını belirtelim. Bu platformların Web ve masaüstü uygulamalarının nasıl kullanılacağını ilerleyen günlerde sizlere aktaracağız.
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