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WiFi çekmeyen nokta bırakmıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.07.2018 08:35 | Son Güncelleme

RE650 model menzil genişletici, teorik olarak WiFi kapsama alanını 1300 metrekareye kadar genişletebiliyor. Yüksek kablosuz hızlara da sahip olan üründe aynı zamanda erişim noktası (access point) özelliği de bulunuyor.

WiFi çekmeyen nokta bırakmıyor

TP-Link RE650 (KDV dahil 779 TL), çok güçlü teknik özelliklerle donatılmış bir ürün. 880MHz’lik çift çekirdekli işlemci, çok sayıda cihazın, her noktadan WiFi’a en yüksek performansla bağlanmasını sağlıyor. Hüzmeleme (beamforming) teknolojisi sayesinde WiFi’a bağlanan cihazların yerlerine göre ışın oluşturularak, sürekli hareket halinde kullanılan ve ev/ofisin farklı noktalarından WiFi’a bağlanan akıllı telefon ve tablet bilgisayarların da yüksek WiFi performansından en iyi şekilde yararlanması sağlanıyor.

802.11ac destekli olan RE650, çift bantlı ve 2.4GHz bandında 800Mbps, 5GHz bandında ise 1733Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Cihaz 4-Stream ve TurboQAM teknolojisini kullandığı için WiFi hızları bu denli yüksek. Bunun sonucunda da 4K video, gecikmesiz online oyun gibi en zorlu uygulamaları bile destekleyen WiFi hızı ve performansı sunuyor. Daha fazla cihazın WiFi’a sorunsuzca bağlanabilmesi için MU-MIMO teknolojisi kullanılan RE650, geleneksel AC menzil genişleticilere oranla 4 kat daha hızlı çalışıyor. Ayrıca önemli bir artı da cihazın çift bant desteğinin kesintisiz olması. Ana yönlendiricide bantlardan biri düşse ya da ana yönlendirici tek bant desteği veriyor olsa bile RE650 dengeli çift bant desteği sağlıyor.

Kablo ile bağlanan cihazlara da destek veriyor

TP-Link’in yeni menzil genişleticisine, sadece kablo ile internete bağlanan oyun konsolu, akıllı TV gibi cihazlar da bağlanabiliyor. RE650 üzerinde bir Gigabit Ethernet girişi yer alıyor ve bu tip cihazlar bu girişe kablo ile bağlanarak internete yüksek hızla erişebiliyor.

Aynı zamanda RE650 bir erişim noktası (access point-AP) olarak da işlev görüyor. Cihazın dahili AP modu sayesinde kablolu bağlantılar, 4x4 MU-MIMO çift bantlı bir kablosuz bağlantıya dönüştürülüyor. Bunun için Ethernet kablosunu cihaza takmak yeterli oluyor.

Ürünün kurulumu ve kullanımı da son derece kolay. Ürün üzerinde yer alan Akılı Sinyal Göstergesi, cihazın en doğru yere konumlanması konusunda kullanıcılara yol gösteriyor. Ücretsiz akıllı telefon uygulaması olan Tether ise RE650’nin her tür ayarının ve kontrolünün, kolayca ve her yerden akıllı telefon ve tablet bilgisayar üzerinden yapılabilmesini sağlıyor.

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TP-Link RE650 WiFi teknoloji haberleri

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