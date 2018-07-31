WiFi çekmeyen nokta bırakmıyor

TP-Link RE650 (KDV dahil 779 TL), çok güçlü teknik özelliklerle donatılmış bir ürün. 880MHz’lik çift çekirdekli işlemci, çok sayıda cihazın, her noktadan WiFi’a en yüksek performansla bağlanmasını sağlıyor. Hüzmeleme (beamforming) teknolojisi sayesinde WiFi’a bağlanan cihazların yerlerine göre ışın oluşturularak, sürekli hareket halinde kullanılan ve ev/ofisin farklı noktalarından WiFi’a bağlanan akıllı telefon ve tablet bilgisayarların da yüksek WiFi performansından en iyi şekilde yararlanması sağlanıyor.

802.11ac destekli olan RE650, çift bantlı ve 2.4GHz bandında 800Mbps, 5GHz bandında ise 1733Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Cihaz 4-Stream ve TurboQAM teknolojisini kullandığı için WiFi hızları bu denli yüksek. Bunun sonucunda da 4K video, gecikmesiz online oyun gibi en zorlu uygulamaları bile destekleyen WiFi hızı ve performansı sunuyor. Daha fazla cihazın WiFi’a sorunsuzca bağlanabilmesi için MU-MIMO teknolojisi kullanılan RE650, geleneksel AC menzil genişleticilere oranla 4 kat daha hızlı çalışıyor. Ayrıca önemli bir artı da cihazın çift bant desteğinin kesintisiz olması. Ana yönlendiricide bantlardan biri düşse ya da ana yönlendirici tek bant desteği veriyor olsa bile RE650 dengeli çift bant desteği sağlıyor.