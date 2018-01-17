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Wikipedia'dan Türkiye açıklaması: O makaleler değiştirildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 17.01.2018 06:23 | Son Güncelleme 1 saat önce

Wikimedia Vakfı Genel Müdürü Katherine Maher, Türkiye'deki erişim yasağına yol açan makalelerin değiştiğini söyleyerek, "Türkiye'deki otoriteler bu makalelerin son halini incelememiş olabilir. Erişim yasağı neden devam ediyor emin değiliz" açıklamasını yaptı.

Wikipedia'dan Türkiye açıklaması: O makaleler değiştirildi

Wikipedia’nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı’nın Genel Müdürü Katherine Maher, Türkiye’deki resmi makamları rahatsız eden ve erişim yasağına yol açan makalelerin değiştiğini söyledi. Maher, “Türkiye’deki otoriteler bu makalelerin son halini incelememiş olabilir. Erişim yasağının hâlâ neden devam ettiğinden emin değiliz” diye konuştu.

Katherine Maher, 29 Nisan 2017 tarihinde Wikipedia’ya getirilen erişim yasağına ilişkin soruları yanıtladı.

"ÖĞLEDEN SONRA ULAŞTI, ERTESİ GÜN ENGELLENDİ"

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Maher, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), tartışmalı makalelerin kaldırılmasına ilişkin talebini doğrudan vakıf yönetimine değil, Wikipedia bünyesindeki Gönüllüler Destek Hattı’na yaptığını belirterek, “Hatta yapılan bildirim vakfa cuma günü öğleden sonra ulaştı. Biz cevap bile veremeden, ertesi gün site engellenmişti. Bu tamamen sürpriz oldu. Bildirimde, İngilizce Wikipedia’da yayımlanan iki makalenin kaldırılması istendi fakat kaldırma talebi için herhangi bir neden gösterilmedi.

"SANSÜRE KARŞIYIZ"

Normalde böyle durumlarda editör topluluğumuzu bilgilendiririz. İçeriği, sadece uzun süredir sitemizde yazarlık yapan ve yazılarında güvenilirliğini ispatlamış kıdemli yazarlarımızdan oluşan editör topluluğu değiştirebilir. Makaledeki bilgi doğrulanabilir ve güvenilir kaynaklardan alınmış mı? Makale objektif bir dille mi yazılmış ve gereken kaynaklara atıf yapılmış mı? Bu hususlara bakılır. Biz, sitedeki bir bilgiyi, sırf beğenilmediği veya bir hususta olumsuz görüşler içerdiği için kaldırmayız. Çünkü sansüre karşıyız” dedi.

San Francisco dışında dünyanın hiçbir yerinde ofisleri bulunmadığını vurgulayan Maher, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) erişimin engellenmesiyle ilgili kararını beklediklerini söyledi. Erişim engelinin bir an önce kalkmasını umduğunu kaydeden Maher, “Türkçe Wikipedia 300 bin makale içeriyor. Umarım Türk kullanıcılarımız içerik yaratmaya devam eder ve bu sayı milyonları bulur. Ben Türkiye’de çok vakit geçirdim ve ülkenizi çok seviyorum. Çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olan Türkiye’nin Wikipedia’da temsil edilmesini çok isterim. Ama site engellenirse bu içeriği sağlayacak yazarlarımız engellenmiş olacak. Türkçe’deki en büyük bilgi kaynaklarından biri olan Wikipedia’nın tekrar erişime açılacağı günü iple çekiyoruz” diye konuştu.

Türkiye Bilişim Vakfı’ndan Wikipedia’ya erişimin engellenmesi hakkında basın açıklaması
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Erişim Yasağı Wikipedia Wikimedia Vakfı

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