Windows 10 Mobile ürünleri yok sattı

Kendi stoklarında az miktarda bulunan HP Elite x3, Alcatel IDOL 4S için oldukça düşük ücretler talep eden Microsoft, sonunda muradına erdi.
Normalde 799 dolardan satılan HP Elite x3’ün fiyatı 299 dolara, 299 dolardan satılan Alcatel IDOL 4S’in fiyatı ise 99 dolara düşürülmüştü. Bu indirimin akabinde Microsoft’un elindeki tüm stoklar tükendi.
Elbette bu telefonları satın almak isteyenler için hala Amazon ve BestBuy gibi çeşitli perakende sitelerinde stoklar mevcut. Fakat bu siteler Windows 10 Mobile işletim sistemini kullanan cihazlar için Microsoft kadar uygun fiyatlar sunmuyorlar.
Bu arada şunu da belirtmek gerekiyor. Windows 10 Mobile işletim sistemine sahip telefonların stokları tükendi diye, Microsoft online mağazasının kepenklerini indirmiş değil. Hatırlanacağı üzere Microsoft, kısa süre önce Samsung’un amiral gemisi modellerini kendi online satış ağı üzerinden satmaya başlamıştı. Yani hala Microsoft Store’da Galaxy Note8 ya da S9 bulmak mümkün.
Sonuç olarak artık Microsoft’un akıllı telefon pazarı için yeni bir mobil işletim sistemi çıkarması pek muhtemel görünmüyor. Belki yazılım devi bir şekilde akıllı telefon pazarına tekrardan dahil olabilir. Fakat bu sefer muhtemelen Windows Phone yerine Android’i tercih edecektir.
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