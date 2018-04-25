HABER

Windows 10 Mobile ürünleri yok sattı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.04.2018 07:40 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarında büyük bir hüsran yaşayan Microsoft, geçtiğimiz günlerde elinde kalan tüm Windows 10 Mobile cihazlarını tüketmek için harekete geçmişti.

Windows 10 Mobile ürünleri yok sattı

Kendi stoklarında az miktarda bulunan HP Elite x3, Alcatel IDOL 4S için oldukça düşük ücretler talep eden Microsoft, sonunda muradına erdi.

Normalde 799 dolardan satılan HP Elite x3’ün fiyatı 299 dolara, 299 dolardan satılan Alcatel IDOL 4S’in fiyatı ise 99 dolara düşürülmüştü. Bu indirimin akabinde Microsoft’un elindeki tüm stoklar tükendi.

Elbette bu telefonları satın almak isteyenler için hala Amazon ve BestBuy gibi çeşitli perakende sitelerinde stoklar mevcut. Fakat bu siteler Windows 10 Mobile işletim sistemini kullanan cihazlar için Microsoft kadar uygun fiyatlar sunmuyorlar.

Bu arada şunu da belirtmek gerekiyor. Windows 10 Mobile işletim sistemine sahip telefonların stokları tükendi diye, Microsoft online mağazasının kepenklerini indirmiş değil. Hatırlanacağı üzere Microsoft, kısa süre önce Samsung’un amiral gemisi modellerini kendi online satış ağı üzerinden satmaya başlamıştı. Yani hala Microsoft Store’da Galaxy Note8 ya da S9 bulmak mümkün.

Sonuç olarak artık Microsoft’un akıllı telefon pazarı için yeni bir mobil işletim sistemi çıkarması pek muhtemel görünmüyor. Belki yazılım devi bir şekilde akıllı telefon pazarına tekrardan dahil olabilir. Fakat bu sefer muhtemelen Windows Phone yerine Android’i tercih edecektir.

Flickr, SmugMug tarafından satın alındı

Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyorAbdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor
Meral Akşener tweetlerini sildi!Meral Akşener tweetlerini sildi!
CHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakıCHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Microsoft HP Alcatel

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması

24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması

Son dakika! 10 maddelik uyum paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

Son dakika! 10 maddelik uyum paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
The Witcher dizisi ne zaman yayında olacak

The Witcher dizisi ne zaman yayında olacak

iPhone 5S, iOS 12 güncellemesini alacak mı?

iPhone 5S, iOS 12 güncellemesini alacak mı?

Samsung 860 Evo’ya yakından bakıyoruz

Samsung 860 Evo’ya yakından bakıyoruz

Japonya yeni nesil avcı uçaklarına talip oldu!

Japonya yeni nesil avcı uçaklarına talip oldu!

Skoda Kamiq rekabete hazır

Skoda Kamiq rekabete hazır

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.