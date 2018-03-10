Windows 10 S için çarpıcı açıklama!

Microsoft’un Windows 10 S işletim sistemi tüm Windows kullanıcıları için ücretsiz olacak. Microsoft Başkan Yardımcısı Joe Belfiore tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada Windows 10S hali hazırda kullanılmakta olan Windows 10’un bir parçası olacağı yer aldı. Buna göre yeni işletim sistemi Windows 10 içerisinde “S Modu” olarak anılacak. Windows 10 Ev, Kurumsal ve Pro müşterileri Windows 10 S için ekstra bir bedel ödemeyecek.
Özellikle eğitim pazarı için hazırlanan ve Chrome OS işletim sistemiyle bir yarışa girmesi beklenen Windows 10S işletim sistemi geçtiğimiz yıl Microsoft tarafından açıklanmıştı. Bu yeni işletim sistemiyle birlikte kaynaklar daha sınırlı kullanılacak ve kullanıcılar sadece Microsoft Mağazası’ndan uygulamalar yükleyebilecek. Bu sayede güvenliğin daha da iyi hale getirilmesi planlanıyor.
Windows 10 S için Ekstra Ödeme Yok
Daha önce çıkan haberlerde Microsoft’un Windows 10 Home kullanıcılarının S Modunu ücretsiz olarak devre dışı bırakabileceği söyleniyordu. Ancak Windows 10 Pro kullanıcılarının tam sürümüne erişim sağlamak için 49 Dolar ödeyeceği söyleniyordu.
Belfiore, bir blog yayınında bu durumun geçerli olmadığını ve “bir müşterinin S modundan çıkmak istemesi durumunda. Sürümden bağımsız olarak ücretsiz olarak yapabileceğini” doğruladı. Belfiore ayrıca şunları da ekliedi: Microsoft’un Windows 10 S’yi. S Modu olarak çıkarmasının başlıca sebeplerinden birinin isim karışıklığına mahal vermemek olarak açıkladı.
Bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesinden başlayarak, kullanıcılar S modu etkinleştirilmiş yeni bir Windows 10 Home veya Windows 10 Pro PC satın alma seçeneğine sahip olacaklar.
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