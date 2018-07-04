Windows 10’un yayılma hızı beklentilerin çok altında

Microsoft yeni işletim sistemi Windows 10’un kullanıcı sayısını arttırmak için sıkı bir çalışma yürütüyor. Hatta şirketin bu amaç doğrultusunda attığı bazı adımlar kullanıcıların tepkisini de çekiyor. Ancak tüm bunlara rağmen Windows’un son sürümü Microsoft’un istediği kadar hızlı yayılmıyor.
NetMarketShare verilerine göre Windows’un son sürümü geçtiğimiz ay pazar payını sadece yüzde 0.18 arttırabildi. Bu da Microsoft’un tüm çabalarına rağmen işletim sisteminin yavaş yayıldığını ortaya koydu.
Yeni işletim sisteminin önündeki en büyük engel ise Windows 7. Microsoft’un eski işletim sisteminin kullanıcılardan yoğun ilgi görmesi, kullanıcıların Windows’un son sürümüne geçmesine engel oluyor. Windows 7, çıkışının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen 10’dan daha hızlı büyüyor. Windows 7’nin pazar payı geçtiğimiz ay yüzde 41.79’dan yüzde 43.03’e yükseldi.
Yani anlayacağınız Windows 7 kullanımda olduğu sürece kullanıcılar yeni bir sürüme geçme ihtiyacı görmüyor. Windows 7 için resmi destek 2020’nin ocak ayında bitecek. Bu tarihten sonra işletim sistemi için güvenlik yaması ya da güncelleme yayınlanmayacak.
Ancak Windows XP gösterdi ki resmi desteğin kesilmesi de kullanıcıların bir işletim sisteminden vazgeçmesi için yeterli olmayabiliyor. Sonuç olarak Windows 10 uzun süre daha zirveden uzak kalacak gibi görünüyor.
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