HABER

Windows 10’un yayılma hızı beklentilerin çok altında

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.07.2018 10:44 | Son Güncelleme

Microsoft’un tüm çabalarına rağmen kullanıcılar Windows 10’a geçmemekte diretiyor. Bu direncin başlıca sebebi ise birçok kullanıcının Windows 7’den vazgeçmemesi.

Windows 10’un yayılma hızı beklentilerin çok altında

Microsoft yeni işletim sistemi Windows 10’un kullanıcı sayısını arttırmak için sıkı bir çalışma yürütüyor. Hatta şirketin bu amaç doğrultusunda attığı bazı adımlar kullanıcıların tepkisini de çekiyor. Ancak tüm bunlara rağmen Windows’un son sürümü Microsoft’un istediği kadar hızlı yayılmıyor.

NetMarketShare verilerine göre Windows’un son sürümü geçtiğimiz ay pazar payını sadece yüzde 0.18 arttırabildi. Bu da Microsoft’un tüm çabalarına rağmen işletim sisteminin yavaş yayıldığını ortaya koydu.

Yeni işletim sisteminin önündeki en büyük engel ise Windows 7. Microsoft’un eski işletim sisteminin kullanıcılardan yoğun ilgi görmesi, kullanıcıların Windows’un son sürümüne geçmesine engel oluyor. Windows 7, çıkışının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen 10’dan daha hızlı büyüyor. Windows 7’nin pazar payı geçtiğimiz ay yüzde 41.79’dan yüzde 43.03’e yükseldi.

Yani anlayacağınız Windows 7 kullanımda olduğu sürece kullanıcılar yeni bir sürüme geçme ihtiyacı görmüyor. Windows 7 için resmi destek 2020’nin ocak ayında bitecek. Bu tarihten sonra işletim sistemi için güvenlik yaması ya da güncelleme yayınlanmayacak.

Ancak Windows XP gösterdi ki resmi desteğin kesilmesi de kullanıcıların bir işletim sisteminden vazgeçmesi için yeterli olmayabiliyor. Sonuç olarak Windows 10 uzun süre daha zirveden uzak kalacak gibi görünüyor.

Android P Beta 3 yayınlandı!

PARTNERKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyorduKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyordu
Surface Phone çok farklı olacakSurface Phone çok farklı olacak
Instagram’da fazla zaman geçirenlere yeni özellik!Instagram’da fazla zaman geçirenlere yeni özellik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Windows 10 Microsoft

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırmızı OnePlus 6 geliyor

Kırmızı OnePlus 6 geliyor

Motorola ağustosta bombaları patlatacak

Motorola ağustosta bombaları patlatacak

Vivo’dan bir çentikli telefon daha

Vivo’dan bir çentikli telefon daha

Tesla Model 3 için sıradaki hedef: 6000

Tesla Model 3 için sıradaki hedef: 6000

iPhone için 5G modem üretmek istiyor

iPhone için 5G modem üretmek istiyor

BMW, tesislerine elektrikli modelleri entegre ediyor!

BMW, tesislerine elektrikli modelleri entegre ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.