Windows müjdesi! WhatsApp Windows’a geliyor

WhatsApp sosyal hayatta olduğu kadar iş dünyasında da oldukça yaygın. Birçok meslek grubu iletişim kurmak için WhatsApp’ı kullanıyor. Bu potansiyelin farkında olan WhatsApp, WhatsApp Business uygulaması ile iş dünyasının işini kolaylaştırmayı hedefledi. Bu hedefine emin adımlarla ilerleyen WhatsApp, WhatsApp Business uygulamasını İOS yerine çok başka bir platforma getirmeyi düşünüyor.

WHATSAPP, WHATSAPP BUSİNESS’I WİNDOWS 10 MOBİLE’A GETİRİYOR

Sızdırılan bir ekran görüntüsüyle WhatsApp Business’ın Windows 10 Mobile platformuna geleceği ortaya çıktı. Ekran görüntüsünde WhatsApp Business’ın Windows 10 Mobile sürümü açık açık gözler önüne seriliyor. İşletme hesabı yazısı ve işletme rozeti açık açık gözüken uygulamada e-posta ve işletme ismi gibi birçok ayrıntı bulunuyor.

WİNDOWS 10 İÇİN WHATSAPP BUSİNESS NE ZAMAN ÇIKACAK?

WhatsApp Business’ın Windows 10 uygulamasından alınan ekran görüntüsünde uygulamanın test edildiği yazıyor. Yani şimdilik uygulamayı indirmek mümkün değil. Test sürecinin ardından WhatsApp’ın uygulamayı yayınlaması bekleniyor. Ancak burada bir parantez açalım. Yapımcısı Microsoft’un bile unuttuğu Windows 10 Mobile platformuna destek vermeyi sürdürmek gerçekten takdire şayan bir iş.