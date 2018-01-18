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World of Warships Blitz mobil platformlardaki yerini aldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 18.01.2018 17:14 | Son Güncelleme 24 dakika önce

Wargaming’in sevilen oyunu World of Warships’in kompakt ve mobil versiyonu App Store ve Google Play’de yayınlandı.

World of Warships Blitz mobil platformlardaki yerini aldı

Wargaming bugün yaptığı bir açıklamayla tarihi savaş gemileri simülasyonu World of Warships’in mobil sürümü olan World of Warships Blitz’in Google Play Store ve App Store’da yayınlandığını duyurdu. Mobil oyun tutkunları, takım oyunu, taktik ve kişisel becerileri birleştiren aksiyon yüklü çevrimiçi PvP deniz savaşlarını telefon ya da tabletlerinde ücretsiz olarak oynayabilirler.

World of Warships Blitz, PC versiyonunda yer alan gerçekçi gemiler ve destansı donanma çarpışmalarını mobil versiyonuna benzer bir heyecan ve eğlenceyle taşıyabilmek için oynanışı 7’şer gemiden oluşan daha küçük takımlara dayandırıyor. Dilerseniz efsanevi savaş gemisi USS North Carolina ile düşmanlarınızı yara yara ilerleyin, dilerseniz USS Iowa ile onları hazırlıksız yakalayın veya Japon İmparatorluk donanmasının incisi Kongo sınıfı bir savaş kruvazörü ile üstünlüğünüzü ortaya koyun. II. Dünya Savaşı temalı ve tamamı o dönemlerdeki deniz savaşlarında yer almış ünlü gemiler, artık otobüste, evde ya da sıkıcı bir iş toplantısında parmaklarınızın ucunda.

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teknoloji World of Warships World of Warships wargaming

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