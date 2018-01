Xbox Game Pass’a özel ayrıcalık

Microsoft tarafından geliştirilen Xbox oyun konsolu ekosisteminde kullanılmak üzere tasarlanan yeni üyelik sistemi Xbox Game Pass, geçen yıl 1 Haziran’da resmi olarak duyurulmuştu. Xbox Game Pass, 1 Eylül’den itibaren Türkiye’de de kullanıma sunulmuştu. Yapılan yeni düzenleme ile Xbox One’a özel oyunlar çıktığı andan itibaren GamePass üyeleri tarafından deneyimlenebilecek. Bu sayede platforma özel oyunlar GamePass üyeleri tarafından hemen oynanabilecek.

İlk etapta 20 Mart’ta kullanıma sunulacak olan Sea of Thieves oyunu üyelik sistemine dahil olacak. İlerleyen günlerde Xbox One eko sistemine gelecek State of Decay 2 ve Crackdown 3 gibi oyunlarla Halo, Forza ve Gears of War serilerinin yeni sürümleri de yine GamePass üyeleri tarafından çıkar çıkmaz oynanabilecek.

Xbox GamePass ile kullanılabilecek oyunların listesi için http://www.xbox.com/tr-TR/games/xbox-game-pass?xr=shellnav adresini ziyaret edebilirsiniz.

