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Xbox Live Gold'un Ağustos oyunları belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2018 11:51 | Son Güncelleme

Microsoft, Ağustos ayında Xbox Live Gold üyelerine sunacağı ücretsiz oyunları açıkladı.

Xbox Live Gold'un Ağustos oyunları belli oldu!

Microsoft, Ağustos ayında Xbox Live Gold üyelerine sunacağı ücretsiz Xbox One ve Xbox 360 oyunlarını açıkladı.

Bu ay Xbox oyuncularının yaşadığı bir gerçek. Çünkü şahane oyunlar bu ay üyeler ile buluşacak. Listenin en dikkat çekici oyunları kuşkusuz Forza Horizon, For Honor ve Dead Space 2.

Arcade oynanış tarzıyla büyük bir kitleye hitap eden Horizon 2, zamanın en çok oynanan Xbox oyunlarından biriydi. Bir diğer yandan ise oyuncular For Honor'la eski çağa gidecek ve seçecekleri üç farklı klan sayesinde savaşın doruklarına ulaşabilecekler. İster samuray olun ister viking ister şovalye. Seçim sizin.

Xbox 360'a sunulan oyunlar, geriye uyumluluk özelliği sayesinde Xbox One üzerinden de oynanabilmekte. Bu ufak hatırlatmayı da yapmadan geçmeyelim.

Xbox One

Forza Horizon 2 (1 - 31 Ağustos)
For Honor (16 Ağustos - 15 Eylül)

Xbox 360

Dead Space 2 (1 - 15 Ağustos)
Epic Mickey 2: The Power of Two (16 - 31 Ağustos)

Kaynak: Teknolojioku

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