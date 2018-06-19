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Xbox One’a Türkçe oyun desteği!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.06.2018 08:10 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta oyun dünyasının kalbi Los Angeles’ta düzenlenen E3 interaktif oyun ve eğlence fuarında attı. Bu fuarda Türkçe oyun adına da sevindirici gelişmeler yaşandı.

Xbox One’a Türkçe oyun desteği!

Geçtiğimiz hafta oyun sektörünün gözü kulağı Los Angeles’ta gerçekleşen E3 interaktif oyun ve eğlence fuarındaydı. Hiç şüphesiz bu sene gerçekleşen E3’e damga vuran isim Microsoft’tu. Microsoft, bu nesildeki konsolu Xbox One için, 3 – 4 sene önce atması gereken adımları, 2018’de gecikmeli bir şekilde atmaya karar verdi. Bu adımlardan en önemlisi de birinci parti oyunlara Türkçe dil desteğinin getirilmesi oldu. Yani artık Xbox One’da da Türkçe oyun oynamak mümkün olacak.

Aslında bu son derece gecikmiş bir adım. Fakat gelecek nesil için umut vaat eden bir yatırım diyebiliriz. Bilindiği üzere Sony, Türkçe oyun desteğini PlayStation 3’ün son demlerinde hayata geçirmiş ve PS4’te de devam ettirmişti.

Şimdi ise aynı şeyi Microsoft gerçekleştirmek istiyor. Microsoft Türkiye’nin önemli isimlerinden biri olan Tamer Yeşildağ, Xbox Türkiye’nin YouTube sayfasında paylaşılan bir videoda, birinci parti oyunların Türkçe dil desteği ile geleceğini doğruladı. Microsoft’un Türkçe oyun projesindeki ilk adımı ise Forza Horizon 4 oldu. Forza Horizon 4, ülkemizde Türkçe dublaj seçeneği ile satışa sunulacak.

Microsoft’un önümüzdeki dönemde satışa sunacağı Halo Infinite, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps ve Crackdonw 3 gibi yapımlarda da Türkçe dil desteğine yer vermesi bekleniyor.

E3 2018’e genel bakış

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Anahtar Kelimeler:
Los Angeles Xbox One Microsoft

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