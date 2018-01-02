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Xbox Party Chat iOS’a geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 02.01.2018 16:58 | Son Güncelleme 9 saat önce

Xbox Party Chat uygulaması Nintendo Switch’in benzer uygulamasından daha iyi

Xbox Party Chat iOS’a geldi

Geçtiğimiz günlerde Xbox party chat uygulamasının beta versiyonu Android telefonlarda kullanılmaya başlanmıştı. Microsoft uygulamanın beta versiyonunu iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlar içinde kullanıma sundu.

Xbox’un bu mobil uygulaması ile konsola yakın olmadan da Xbox Live üzerindeki arkadaşlarla sesli sohbet yapılabiliyor. Uygulama sayesinde akıllı telefonunuzda oyun oynarken aynı zamanda da konsoldaki oyun arkadaşlarınızla konuşabiliyorsunuz. Partideki oyuncular farklı platformlarda oynasa bile (konsol, PC yada akıllı telefon) aynı chat ortamını kullanabiliyorlar.

Xbox One’ın bu uygulaması Nintendo Switch’in benzer uygulamasından daha çok beğenildi. Hayli pozitif karşılanan uygulamanın asıl versiyonunun çok geçmeden iOS ve Android kullanan akıllı telefonlara gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Xbox Party Chat iOS xbox party chat

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