Xbox Party Chat iOS’a geldi

Geçtiğimiz günlerde Xbox party chat uygulamasının beta versiyonu Android telefonlarda kullanılmaya başlanmıştı. Microsoft uygulamanın beta versiyonunu iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlar içinde kullanıma sundu.
Xbox’un bu mobil uygulaması ile konsola yakın olmadan da Xbox Live üzerindeki arkadaşlarla sesli sohbet yapılabiliyor. Uygulama sayesinde akıllı telefonunuzda oyun oynarken aynı zamanda da konsoldaki oyun arkadaşlarınızla konuşabiliyorsunuz. Partideki oyuncular farklı platformlarda oynasa bile (konsol, PC yada akıllı telefon) aynı chat ortamını kullanabiliyorlar.
Xbox One’ın bu uygulaması Nintendo Switch’in benzer uygulamasından daha çok beğenildi. Hayli pozitif karşılanan uygulamanın asıl versiyonunun çok geçmeden iOS ve Android kullanan akıllı telefonlara gelmesi bekleniyor.
Çin, Yeni Hipersonik Silahı DF-17’yi test etti!
ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!
Mahir Ünal'dan Abdullah Gül'ü kızdıracak açıklama: AK Parti'nin kurucularından değil
Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!
Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusuna suikast!
Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti
Selfie çeken adamın düşme anı kamerada!
İran karışınca Van tedirgin oldu!
Marmara bölgesinde 32 kişiyi internet üzerinden dolandıran şüpheliler yakalandı
Meral Akşener'in gençlik fotoğrafı
Bakalım gerçek hayatta da etkileyici bulacak mısınız?
Verem hastalığının 8 belirtisine dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum