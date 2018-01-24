HABER

Xbox Watch işte böyle görünecekti

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 24.01.2018 17:30 | Son Güncelleme 1 saat önce

Günümüzün en başarılı teknoloji şirketlerinden biri olarak lanse edilen Microsoft, ne yazık ki yazılım alanındaki başarısını genele yaymayı başaramadı.

Xbox Watch işte böyle görünecekti

Dünyanın büyük bir bölümüne hitap eden Windows işletim sistemi ile muazzam bir başarıya imza atan Microsoft, girdiği diğer teknoloji sektörlerinde ise bariz bir şekilde çuvalladı.

Geçtiğimiz günlerde Microsoft’un Xbox Watch ismini verdiği saat ile akıllı saat pazarında da boy göstermek istediği fakat son anda vazgeçtiği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise son anda iptal edilen o saate ilişkin bazı görseller sızdırıldı.

Microsoft’un akıllı telefon pazarın büyük bir hezeyan yaşadığını zaten biliyoruz. Tam olarak bu sebepten olacaktır ki, Microsoft geliştirdiği akıllı saat için tamamen farklı bir konsept düşünmüş.

Hali hazırda akıllı telefon pazarında önemli bir kullanıcı kitlesi bulunmayan Microsoft, bu yüzden Xbox konsolunu kendisine hedef seçmiş. Geliştirdiği Xbox Watch isimli saati bu konsol ile uyumlu hale getiren Microsoft, sıra dışı bir fikirle kullanıcıların karşısına çıkacakmış.

Fakat bu fikir Microsoft’lu yöneticilere bile fazlasıyla sıra dışı gelmiş olacak ki son anda saatin üretiminden vazgeçmişler. Peki üretiminden vazgeçilen Xbox Watch nasıl bir tasarıma sahipti dersiniz? Bu sorunuzun yanıtını aşağıdaki görsellerde bulabilirsiniz.

Açıkçası Xbox Watch, fikir açısından farklı bir yere konumlanmış olsa da en nihayetinde bir akıllı saat gibi görünüyor. Tek farkı belki ekstra olarak Xbox konsoluna da hükmedebilmesi olacaktır. Sonuç olarak resmileşmeden biten bir proje olarak tozlu raflardaki yerini aldı.

MediaTek’ten Finbarr Moynihan ile özel röportaj – #CES2018

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji Xbox Watch

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Özel Hastanelerde Yeni Dönem Başlıyor

Özel Hastanelerde Yeni Dönem Başlıyor

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı imam değildir, camide reklam olmaz

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı imam değildir, camide reklam olmaz

Antalyaspor Nasri ile yolları ayırdı

Antalyaspor Nasri ile yolları ayırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
En çok sahtesi yapılan telefon modeli

En çok sahtesi yapılan telefon modeli

Kullanıcılar güç yönetimi kısıtlamasından memnun değiller

Kullanıcılar güç yönetimi kısıtlamasından memnun değiller

Instagram'a GIF animasyonları geliyor!

Instagram'a GIF animasyonları geliyor!

Xiaomi Mi 6X ne zaman geliyor? İşte muhtemel özellikleri

Xiaomi Mi 6X ne zaman geliyor? İşte muhtemel özellikleri

Dünyanın ilk Instagram korku dizisi: Eşik

Dünyanın ilk Instagram korku dizisi: Eşik

Bu şifreleri kullananların hesapları tehlikede!

Bu şifreleri kullananların hesapları tehlikede!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.