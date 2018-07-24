Xbox yenileniyor mu?

Gelen bilgilere göre sıfırdan bir Xbox modeli tasarlanması öngörülen bir durum değil. Gelen bilgiler halihazırda olan ürün üzerinde bir geliştirilme yapılması yönünde oluyor. Bunlardan en önemlisi Project Scarlet kod adını almış olan Xbox One X versiyonu öne çıkıyor.

Gelen bilgiler halihazırda olan Xbox One X modelinin 2TB veya 4TB depolama kapasitesine yükseltirlecek olması olarak ön plana çıkıyor. Sahip olunan bu yüksek kapasite yüzünden harici bir depolama ünitesine gerek kalmayacak.

Gelen diğer bir bilgi ise daha ucuz bir Xbox One S modeli üzerinde çalışılma durumu ön plana çıkıyor. Microsoft bu hamle ile sahip olduğu satış miktarını daha yukarılara çekmeyi düşünmeye başlamış durumda.

Son olarak Microsoft sosyal medya üzerinde yaptığı bu açıklamayı belirli bir süre sonra güncelledi ve sadece bundle paketlerinin ortaya çıkacağını duyurdu. Bunların yanında konsol dünyasında bu haberlerin ne yöne gideceğini merakla beklemeye başladı.

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