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Xbox yenileniyor mu?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

Konsol dünyasında oldukça olumlu geri dönüşler alan teknoloji devi Microsoft, yeni bir model Xbox üzerinde çalışıyor. Gelen bilgilere göre firma Gamescom 2018 dahilinde yeni bir model tanıtmaya hazırlanıyor.

Xbox yenileniyor mu?

Gelen bilgilere göre sıfırdan bir Xbox modeli tasarlanması öngörülen bir durum değil. Gelen bilgiler halihazırda olan ürün üzerinde bir geliştirilme yapılması yönünde oluyor. Bunlardan en önemlisi Project Scarlet kod adını almış olan Xbox One X versiyonu öne çıkıyor.

Gelen bilgiler halihazırda olan Xbox One X modelinin  2TB veya 4TB depolama kapasitesine yükseltirlecek olması olarak ön plana çıkıyor. Sahip olunan bu yüksek kapasite yüzünden harici bir depolama ünitesine gerek kalmayacak.

Gelen diğer bir bilgi ise daha ucuz bir Xbox One S modeli üzerinde çalışılma durumu ön plana çıkıyor. Microsoft bu hamle ile sahip olduğu satış miktarını daha yukarılara çekmeyi düşünmeye başlamış durumda.

Son olarak Microsoft sosyal medya üzerinde yaptığı bu açıklamayı belirli bir süre sonra güncelledi ve sadece bundle paketlerinin ortaya çıkacağını duyurdu. Bunların yanında konsol dünyasında bu haberlerin ne yöne gideceğini merakla beklemeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Xbox Microsoft teknoloji

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