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Xiaomi 2019’da hangi pazarlara girecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.03.2018 10:17 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Xiaomi, uygun fiyata sattığı modeller ile hızlı bir yükseliş yakaladı. Şimdiye kadar Asya pazarına yoğunlaşan Çinli üretici, artık daha da büyüyerek global bir marka olmak istiyor.

Xiaomi 2019’da hangi pazarlara girecek

Zaten şirket yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarda da bu durum defalarca tekrar edilmişti. Büyüme stratejileri çerçevesinde yeni pazarlara yelken açmak isteyen Xiaomi’li yetkililer, bunun için tarih de verdi.

Xiaomi’nin şimdilik resmi olarak bulunduğu ülke sayısının oldukça kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz. Hali hazırda Çin ve Hindistan pazarında oldukça etkin olan akıllı telefon üreticisi, yeni yeni Avrupa pazarında da boy göstermeye başladı. Geçtiğimiz yıl Rusya ve İspanya gibi ülkelerde Mi Store açılışı gerçekleştiren Xiaomi, şimdi de gözünü Amerika’ya dikmiş durumda.

Şirketin CEO’su Lei Jun en geç 2019’un başlarında ABD pazarına girmek istediklerini açıkladı. Fakat bu durum sanıldığı kadar kolay değil. Hali hazırda ABD pazarında 2 Çinli üretici faal olarak boy gösteriyor. Bu firmalar; Huawei ve ZTE. Gerek Huawei, gerekse de ZTE, ABD’deki lobi faaliyetleri için hatırı sayılır paralar harcadılar. Fakat hala bu pazarda istenilen seviyeye ulaşmış değiller.

Xiaomi’nin yeni gireceği ABD pazarında, uygun fiyatlı ürünleriyle söz sahibi olup, olamayacağı şimdilik pek net değil. Fakat Çinli üreticinin global pazarda, günden güne daha da popüler olduğu kesin diyebiliriz.

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