Xiaomi Black Shark satışı 1 milyonu geçti!

Teknik özellikleri ve uygun fiyatı ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran Xiaomi Black Shark, geçtiğimiz gün ön kayıta sunuldu. Kısa süre içerisinde 1 milyondan fazla kişi, Black Shark’ı satın almak için kaydoldu.

Oyun telefonlarının geleceğinin olup olmadığı tartışmaya açık bir konu. Keza geçen sene satışa sunulan Razer Phone, 700 dolara yaklaşan fiyatıyla pek de geniş bir kullanıcı kitlesine erişememişti. Fakat Black Shark, uygun fiyatı ve üst düzey özellikleriyle Razer Phone’un yapamadığını, yapacak gibi görünüyor.

Çinli üretici, geçtiğimiz gün Xiaomi Black Shark için kayıt sistemini kullanıma sundu. Sadece 1 günlük süre içerisinde 1 milyondan fazla kişi Black Shark’ı satın almak için kendisini kayıt sistemine yazdırdı. Elbette şunu unutmamak gerekiyor. Bu kayıt sisteminde bulunan herkesin, Black Shark’ı alma gibi bir mecburiyeti yok. Fakat kayıt sistemine ismini yazdıran her 2 kişiden biri bile telefonu satın alsa, ortaya etkileyici bir istatistik çıkar.

Sonuç olarak Xiaomi Black Shark, yoğun bir ilgiyle karşılaştı diyebilmek için net satış rakamlarını beklememiz gerekecek. Muhtemelen Çinli üretici ilk etapta oldukça sınırlı bir stokla kullanıcıların karşısına çıkacaktır. Dolayısıyla Black Shark’ın sadece saniyeler içerisinde tükenmesi, bizler için büyük bir sürpriz olmayacaktır.

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