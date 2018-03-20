Xiaomi Blackshark görüldü

Xiaomi Blackshark’ın mobil oyun piyasasında Razer Phone’a rakip olması bekleniyor. Daha önce AnTuTu performans testinde de görülen telefon, Qualcomm’un son ürünü Snapdragon 845 yonga seti ve 8 GB RAM gibi yüksek özelliklere sahip.

Uzun saatler performans verebilmesi için telefonda özel bir soğutma sistemine yer verileceği sızan bilgiler arasında. Ayrıca telefonda 128 GB yada 256 GB dahili depolama alanı bulunması bekleniyor.

Blackshark’ta 2160 x 1080 piksel çözünürlükte ekrana yer verilecek. Tek çekirdek testinden 2452 puan ve çoklu çekirdek testinden 8452 puan almayı başaran cihaz işletim sistemi olarak ise Android 8.0 Oreo kullanacak.

Xperia XZ2 Pro Yeniden Gözüktü