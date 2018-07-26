Xiaomi’den akıllı klima

Xiaomi’nin açıklamasına göre, minimalist bir dizayna sahip olan Xiaomi Akıllı Klima, uygulama kontrol. Ve sesle kumanda özellikleri ile donanmış olup sıcaklığı 0,1 derece hassasiyetle ayarlayabilecek. Klima cihazının fiyatı 1.999 yuan (294,4 dolar).

Bu, Xiaomi’nin 2015’te ev aletleri üreticisi Midea Group ile. Xiaomi Akıllı Klima cihazı yaratma amacıyla birlikte çalışmaya başlamasından sonraki klima alanına ikinci girişi.

Bu yeni aygıt, Xiaomi‘nin soğutucular hava filtreleri, masa lambaları ve vakumlu temizlik robotları gibi akıllı aletler serisine eklenen yeni bir cihaz.

2010’da bir ahize imalatçısı olarak kurulmuş bulunan Xiaomi, daha sonra giderek “Internet of Things ” (nesnelerin interneti) bağlantılı donanıma sahip bir internet şirketine dönüşmüştü.

International Data Corp.’a (Uluslararası Veri Şirketi) göre. IoT üzerinde çalışan Çin üreticilerinin her yıl takriben %15 oranında büyümesi ve 2020 yılında 130 milyar dolara yaklaşması bekleniyor.

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