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Xiaomi'den Avrupa'ya beş yeni model müjdesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.07.2018 14:17 | Son Güncelleme

Xiaomi, Avrupa’ya tam olarak beş yeni model daha sunmaya hazırlanıyor.

Xiaomi'den Avrupa'ya beş yeni model müjdesi!

Akıllı telefon dünyasının popüler çocuğu olarak gösterilen Xiaomi, Avrupa’ya tam olarak beş yeni model daha getirecek.

Sizlere de aktardığımız gibi Xiaomi 2018’in başından bu yana birçok yenş akıllı telefon modeli duyurdu. Daha fazla modeli yıl içerisinde sunmak için çalışmalarına devam eden şirket, Eurasian Economic Commission (ECC) kayıtlarından göründüğü üzere Avrupa’ya beş yeni akıllı telefon daha getirmeye hazırlanıyor

Kayıtlara baktığımız zaman karşımıza ilk olarak Android One temelli Mi A2 ve Mi A2 Lite modelleri çıkıyor. Buna ek olarak kayıtlarda detaylarına aşağıda yer verdiğimiz dev ekranlı Mi Max 3 de görünüyor.

Bunlara ek olarak yeni amiral gemisi Mi 8 de Avrupa yolunda diyebiliriz. Çin dışına henüz resmi olarak çıkmayan model, sonunda sınırlarını aşıyor. Ayrıca kayıtlarda POCOPHONE da görünüyor. İlk videosu geçen gün ortaya çıkan telefon, merak edilen cihazlar arasında yer alıyor. Bu modelin sadece Avrupa pazarına özel olabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Getireceği modelleri haber niteliğinde sunmamızın en büyük nedenlerinden biri ise Xiaomi firmasının hemen hemen çıkan her modelini Avrupaya sunmuyor oluşu. Bakalım Xiaomi, ilerleyen zamanlar bizlere daha ne gibi sürprizler ile gelecek göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi teknoloji

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