Xiaomi’den “hibrit” Mijia Quartz Watch

Akıllı saat ve bileklik pazarının, uygun fiyatlarıyla sevilen ismi olan Xiaomi, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Mi Band 3‘ün ardından bu kez de bir akıllı saati görücüye çıkardı. Dışarıdan bakıldığında klasik bir saatten farksız gözüken Mijia saatin, fiyatı ve pil ömrü en dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor. Mijia Quartz Watch‘un hedef kitlesi ise, normal saate ek birkaç özellikli ve sık sık şarja ihtiyaç duymayan bir saate sahip olmak isteyenler.
Bu sınıfta çok fazla benzerini göremediğimiz tasarımdan başlayalım. Akıllı saat, iki kadranlı bir yüze sahip. Birincisi tipik (saniye ibresiz) saat kadranı, iç kısımda yer alan küçük kadran ise adım sayısını gösteren kadran. Sizin de görebileceğiniz üzere Quartz Watch’ta herhangi bir ekran yer almıyor. Bu bağlamda tüm ayarlar telefon üzerinden yapılıyor. Akıllı saat ayrıca telefonla eşleşip, saati otomatik ayarlıyor ve bildirimleri de anlık olarak gönderebiliyor. 30 metreye kadar su geçirmezlik sağlayan kasa, ve düşük enerji tüketimli Bluetooth 4.0‘a da sahip olan akıllı saatin özellikleri doğrultusunda, Mi Band serisinde olduğu gibi iddialı bir pil ömrüne sahip olacağını öngörebiliriz.
Mijia saatin fiyatı ise Çin’de yaklaşık olarak 52 dolara denk geliyor. Avrupa pazarına ne zaman geleceği hakkında ise maalesef bilgimiz yok.
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