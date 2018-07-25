Xiaomi'den yaz sıcaklarına karşı süper çözüm!

Xiaomi'nin sadece akıllı telefon üreticisi olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Firma, akıllı ev aletlerinden çeşitli aksesuarlara kadar birçok ürün üretip tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Mijia adı verilen klima fiyatıyla da çok konuşulacak gibi duruyor. Xiaomi'ye zaten yakışanda bu. 300 doların altında olan ürün, içerisinde barındırdığı soğutma sistemi, ve kablosuz kontrol ile oldukça dikkat çekici bir şekilde bizlere selam veriyor.

Şirketin Weibo hesabından paylaşılan görüntüler, tasarım açısından oldukça şık bir ürün olduğunu da gösterdi. Enerji verimliliği konusunda memnun edici performans sergileyen cihaz, kendisine ait bir mobil uygulama ile kontrol ediliyor.

Uygulama, klima internete bağlı olarak çalıştığı için cihaza yakın olma gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Evinize yaklaştığınızda klimanızı açabiliyor, içeri girer girmez serin bir ortamla karşılaşıyorsunuz. Eminiz bu teknoloji ileride iyice gelişecektir. Ancak her şeyin bir adımı olduğunu da unutmamak gerek.

24 Temmuz’dan itibaren Çin’de satışa sunulacak olan Mijia, şimdiden birçok tüketicinin dikkatini çekmeyi başardı. Ne yapsak biz de mi ofisimi Mijia'lar ile donatsak... bilemedik.

Kaynak: Teknolojioku

