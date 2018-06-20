Xiaomi HIMO V1'i tanıttı!

Xiaomi, bu yıl içerisinde ardı ardına bombaları patlatmaya devam ediyor sektörde.
Sürekli yenilikçi işlere imza atan firma, aldığı yatırımlarla yeni bir elektrikli bisiklet modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Özellikle büyük şehirlerde ulaşım konusunda sıkıntı çeken insanlar için dizayn edilen bisiklet, uygun fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Temmuz ayının sonundan itibaren satışa sunulacak bisikletin fiyatı, Xiaomi’nin politikalarına uygun bir şekilde 260 dolar olarak karşımıza çıkacak. Xiaomi akıllı telefon dışındaki bisiklet ve akıllı ev aletleri gibi ürünlerini üretmek için, kitle fonlamalarını kullanıyor. Bu sayede birçok alanda hizmet vermekten de kaçınmıyor.
Yüksek gidon ve insan fizyolojisine uygun konumlandırılmış sele, günlük kullanım için oldukça konforlu bir yolculuk imkanı sunuyor alıcılarına.
Hafif alüminyum gövdesi, küçük tekerleklere sahip olmasına rağmen ideal hızlarda sürüş fırsatı veriyor. Elektrikli motoru ve bataryası dail 16.7 kilogram olan bisiklet, gidonun üzerindeki kolu sayesinde rahatça katlanabiliyor. Bu sayede kullanılmayan zamanlarda taşımak kolaylaşıyor, toplu taşıma araçlarında sıkıntı yaratmıyor.
Yolculuk sırasında bataryası bitse bile pedallar sayesinde yolculuğunuza kaldığını yerden devam edebilirsiniz. 6AH ve 36 voltluk bataryası yaklaşık 6.5 saate tam şarja ulaşıyor. Bu batarya toplamda 50 kilometrelik mesafeye kadar yolculuk imkanını garanti ediyor.
Bisikletin henüz hangi ülkeler için satışa sunulacağı açıklanmış değil. Ancak talep beklenilenin üzerinde olursa global olarak satışa sunulması beklenmekte.
Kaynak: Teknolojioku
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