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Xiaomi hızlı yükselişini devam ettiriyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.05.2018 09:05 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarındaki dengelerde önemli bir değişim yaşandı. Genel itibariyle son bir kaç yıldır, en çok telefon satan ilk 5 firmaya baktığımızda sıralamada herhangi bir değişim olmadığını görüyorduk. Fakat 2018’in ilk çeyreğinde önemli bir sıçrama gerçekleşti.

Xiaomi hızlı yükselişini devam ettiriyor

Çin’in önemli akıllı telefon geliştiricilerinden biri olan Xiaomi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine nazaran neredeyse iki kat fazla telefon satarak, dünyanın en fazla telefon satan 4. şirketi olmayı başardı.

2018’in ilk çeyreğine ilişkin yayınlanan rapora göre, Samsung sattığı 78.2 milyon telefonla zirvedeki yerini korudu. Samsung’u 52.2 milyon telefonlar Apple, 39.3 milyon telefonla da Huawei takip etti.

Listenin 4. sırasına geldiğimizde ise sürpriz bir isimle karşılaşıyoruz. Genel itibariyle listenin 4. sırasında Oppo ya da Vivo olurdu. Fakat Xiaomi 2018’in ilk çeyreğinde sattığı 28.3 milyon akıllı telefonla zirveye hayli yaklaşmış durumda.

Öte yandan Oppo 24.1 milyon akıllı telefonla 5. sırada yer alırken, Vivo ise liste dışına itilmiş gibi görünüyor.

Pazar payı anlamında da Xiaomi’nin yüzde 3.6’dan yüzde 8.2’ye yükseldiği görünüyor. Öyle görünüyor ki Çinli üretici, globalleşme yönünde attığı adımların meyvelerini toplamaya başlamış.

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Xiaomi akıllı telefon

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