Xiaomi katlanabilir ekranlı telefonuyla geliyor

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar hakkında ilk söylentiler 2015 yılında ortaya atılmıştı. Samsung’un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu için bir dizi patentler aldığı ve telefonun yakın zamanda tanıtılabileceği iddia edilmişti. Fakat aradan geçen 3 yıl içerisinde bu konuda Samsung’dan somut bir hamle gelmedi.
Geçtiğimiz yıl ise LG’nin de katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı iddia edildi. Güney Koreli şirketin bahse konu modeli için altığı patentler sızdırıldı. Sonuç olarak LG cephesinden de somut bir adım gelmedi.
2018’in sonlarına doğru yaklaşırken, katlanabilir ekranlı telefon üreteceği söylenen firma sayısı da hayli artmış durumda. Hali hazırda Samsung ve LG’nin haricinde, Motorola, Huawei, Xiaomi ve Oppo’nun da katlanabilir ekranlı bir telefon üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.
Burada bizleri asıl ilgilendiren detay ise Xiaomi’nin bu pazara girecek olması. Malum, Samsung’un üreteceği telefonun 2000 dolar civarında bir etikete sahip olacağı söylenmişti. Xiaomi ise akıllı telefonlarda yüzde 5 oranında kar marjı güden bir şirket. Dolayısıyla Çinli üreticinin katlanabilir akıllı telefonu da uygun bir fiyata sahip olacaktır.
Tabi ki şu anda kimin, katlanabilir ekranlı akıllı telefonu ilk olarak tanıtacağı netlik kazanmış değil. Fakat 2019’da bu tarz modellerin, hızlı bir şekilde yaygınlaşması sürpriz olmayacaktır.
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