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Xiaomi Mi 6X nasıl olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.04.2018 17:01 | Son Güncelleme

Hatırlanacağı gibi Xiaomi Mi 6X kısa süre önce TENAA’dan sertifika alırken görülmüş ve bazı özellikleri ortaya çıkmıştı. Son sızan bilgiler ile birlikte telefonun detayları belli oldu.

Xiaomi Mi 6X nasıl olacak

Mi 6 ile Mi 7 arasında bir geçiş telefonu olması beklenen Mi 6X kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. Telefonda 20 + 8 megapiksel çift arka kameraya ve 20 megapiksel selfie kamerasına yer veriliyor.

Mi 6X, 18:9 oranında Full HD+ çözünürlükte 5.99 inç IPS LCD ekrana sahip. Telefonun diğer özellikleri arasında sekiz çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Telefonun parmak izi okuyucusuna arka kapakta yer veriliyor. Direkt Android Oreo 8.1. işletim sistemi ile çıkacak telefon MIUI 9.5 arayüzünü kullanacak.

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Xiaomi Mi 6X teknoloji

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