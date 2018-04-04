Xiaomi Mi 6X nasıl olacak

Mi 6 ile Mi 7 arasında bir geçiş telefonu olması beklenen Mi 6X kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. Telefonda 20 + 8 megapiksel çift arka kameraya ve 20 megapiksel selfie kamerasına yer veriliyor.
Mi 6X, 18:9 oranında Full HD+ çözünürlükte 5.99 inç IPS LCD ekrana sahip. Telefonun diğer özellikleri arasında sekiz çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor.
Telefonun parmak izi okuyucusuna arka kapakta yer veriliyor. Direkt Android Oreo 8.1. işletim sistemi ile çıkacak telefon MIUI 9.5 arayüzünü kullanacak.
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