Xiaomi Mi 6X ne zaman geliyor? İşte muhtemel özellikleri

Geçen sene bu format pek tercih edilmemiş ve geri plana atılmıştı. Bu sene ise çerçevesiz ekran modeline geçiş yapılacağı, haliyle 18:9 ekran oranı sunulacağı da belirtiliyor. Bu kısımda ekran boyutu konusunda ise 5.7 inç tercihinin öne çıkacağı konusunda bilgiler var.

Fakat bir diğer görüşe göre yeni modelde 5.7 inç kasa kullanılacağı ancak çerçevesiz yapının 5.9 inç ekran boyutunun sunulmasını sağlayacağı belirtiliyor. Ekranın çözünürlük değeri konusunda ise bir bilgi paylaşımı yapılmadığını gördük. Bunun dışında genel tasarım konusunda da bazı bilgiler var.

Paylaşılan görsellere göre Xiaomi Mi 6X, önde geniş yüzeyli çerçevesiz bir ekran kullanırken, arka kısımda ise üst üste sıralanmış olan çift kamera kullanacak. Yine 3.5 mm jak kullanımına yer verileceği belirtiliyor. Parmak izi sensörlerinin de arka kısımda yer alacağı belirtilen akıllı telefonların sistemsel özellikleri kısmında ise pek bir detay paylaşımı yapılmadı.