Xiaomi Mi 6X sertifikasını aldı

Mi 6 ile Mi 7 arasında bir geçiş telefonu olması beklenen Xiaomi Mi 6X bugün TENAA’dan sertifika alırken görüldü.

TENAA’da görülmesi ile birlikte Mi 6X’in özellikleri hakkında ilk detaylar da ortaya çıktı. Mi 6’daki 16:9 oranında 5.15 inç ekranın yerini Mi 6X’te 18:9 oranındaki 5.99 inç ekran alıyor. İki telefon arasındaki bir diğer önemli değişiklik de kameralar konusunda yaşanmış. Telefonun arka yüzünde 20 + 8 megapiksel çift kamera yer alırken, selfie kamerası 20 megapiksele yükseltilmiş. Ayrıca telefonun arka kamerası dikey olarak konumlandırılarak iPhone X’i andıran bir tasarım tercih edilmiş.

Telefonun diğer özellikleri büyük ölçüde aynı. Xiaomi Mi 6X, 4 GB RAM / 64 GB depolama alanı ve 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı seçenekleriyle satışa çıkacak.

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