Xiaomi Mi 7 çentikli tasarıma sahip

Telefon çentikli ve dikey çift arka kamera tasarımı ile iPhone X’i andırıyor. Ortaya çıkan görsellerde Mi 7’nin MIUI 9 8.5.2 arayüzünü kullandığı görülüyor. Muhtemel olarak 2 Mayıs tarihinde kullanıma sunulan arayüzün beta sürümüne yer veriliyor.

Mi 7’de yer alması beklenen özellikler arasında Snapdragon 845 yonga seti, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Telefonun Mi 6 modelinde olduğu gibi daha az depolama alanına sahip daha uygun fiyatlı bir versiyonu da piyasaya çıkabilir. Ayrıca telefonun Mi Mix 2S modelinde olduğu gibi 8 GB RAM’e sahip daha güçlü bir versiyonun gelmesi de muhtemel.

Görsellerde arka kapakta yer verilen parmak izi okuyucusu görünen Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonu Mi 7’de ayrıca yüz tanıma özelliğinin bulunması da bekleniyor. Mi 7’nin standart modelinde 5.6 inç ekrana, Plus modelinde ise 6 inç ekrana yer verilmesi bekleniyor.

Selena Gomez Spotify’da Tarkan dinliyor!

