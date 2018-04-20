HABER

Xiaomi Mi 7 erteleniyor! Bakın neden...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.04.2018 18:24 | Son Güncelleme

Xiaomi Mi 7 için gözler Xiaomi'den gelecek güzel haberlere çevrildi. Ancak yayınlanan bir rapora göre Xiaomi mi 7’nin çıkış tarihi ertelenecek. Nedeni ise Xiaomi'nin iPhone X'da da bulunan 3D yüz tanıma özelliğindeki ısrarı.

Xiaomi Mi 7 erteleniyor! Bakın neden...

Xiaomi Mi 7 özellikleriyle Xiaomi Mi 6'dan çok üstün bir cihaz olacak. En azından beklentiler bu yönde. Xiaomi de bu beklentilerin farkında olduğu için üst seviye özelliklere ve fiyata sahip akıllı telefonlarla rekabet etmenin yolunu arıyor. Şirketin başvurduğu yollardan biri şu ana kadar hiçbir Android telefonda görmediğimiz 3D yüz tanıma özelliği.

XİAOMİ Mİ 7'DE 3D YÜZ TANIMA YER ALACAK

Xiaomi, iPhone X'te kullanılan ve özel sensörlerle ile sağlanan TrueDepth 3D yüz tanıma özelliğini Xiaomi Mi 7'ye getirmek istiyor. Bunun için tam gaz çalışmalarına devam eden şirket maalesef çeşitli sorunlarla karşılaştı. Xiaomi'nin akıllı telefonu 3B algılamada kötü sonuçlar aldı. Hal böyle olunca Xiaomi'nin 3D yüz tanıma özelliğinin Xiaomi Mi 8'e bırakılması gündeme geldi. Ancak Xiaomi’nin ısrarı buna engel oldu.

xiaomi

XİAOMİ YÜZ TANIMA UĞRUNA O TARİHTEN VAZGEÇTİ

Xiaomi iPhone X ile rekabete girebilmek için 3D yüz tanıma ısrarını sürdürünce Xiaomi Mi 7’nin çıkış tarihi ertelendi. Mayıs ayında tanıtılması beklenen Xiaomi Mi 7'nin artık 2018'in 3. Çeyreğinde tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Xiaomi ise 3D yüz tanıma özelliğini kararlı hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Erken seçimin en çok merak edilen sorusuydu! Hükümet tartışmalara noktayı koyduErken seçimin en çok merak edilen sorusuydu! Hükümet tartışmalara noktayı koydu
Amanoslar'da öldürülen terörist bakın kim çıktı! Amanoslar'da öldürülen terörist bakın kim çıktı!
Otomobiline aldığı kadına dehşeti yaşattıOtomobiline aldığı kadına dehşeti yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Xiaomi Mi 7 iPhone X android TrueDepth akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu heyecana kalp dayanmaz: God of War satışa çıktı!

Bu heyecana kalp dayanmaz: God of War satışa çıktı!

Instagram görünümünü değiştiriyor!

Instagram görünümünü değiştiriyor!

Steam'deki 49 TL'lik efsane oyun artık ücretsiz!

Steam'deki 49 TL'lik efsane oyun artık ücretsiz!

Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!

Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!

Casio akıllandı

Casio akıllandı

Xiaomi Redmi S2 çift arka kamera ve 18:9 oranı ile geliyor

Xiaomi Redmi S2 çift arka kamera ve 18:9 oranı ile geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.