Xiaomi Mi 7 erteleniyor! Bakın neden...

Xiaomi Mi 7 özellikleriyle Xiaomi Mi 6'dan çok üstün bir cihaz olacak. En azından beklentiler bu yönde. Xiaomi de bu beklentilerin farkında olduğu için üst seviye özelliklere ve fiyata sahip akıllı telefonlarla rekabet etmenin yolunu arıyor. Şirketin başvurduğu yollardan biri şu ana kadar hiçbir Android telefonda görmediğimiz 3D yüz tanıma özelliği.

XİAOMİ Mİ 7'DE 3D YÜZ TANIMA YER ALACAK

Xiaomi, iPhone X'te kullanılan ve özel sensörlerle ile sağlanan TrueDepth 3D yüz tanıma özelliğini Xiaomi Mi 7'ye getirmek istiyor. Bunun için tam gaz çalışmalarına devam eden şirket maalesef çeşitli sorunlarla karşılaştı. Xiaomi'nin akıllı telefonu 3B algılamada kötü sonuçlar aldı. Hal böyle olunca Xiaomi'nin 3D yüz tanıma özelliğinin Xiaomi Mi 8'e bırakılması gündeme geldi. Ancak Xiaomi’nin ısrarı buna engel oldu.

XİAOMİ YÜZ TANIMA UĞRUNA O TARİHTEN VAZGEÇTİ

Xiaomi iPhone X ile rekabete girebilmek için 3D yüz tanıma ısrarını sürdürünce Xiaomi Mi 7’nin çıkış tarihi ertelendi. Mayıs ayında tanıtılması beklenen Xiaomi Mi 7'nin artık 2018'in 3. Çeyreğinde tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Xiaomi ise 3D yüz tanıma özelliğini kararlı hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor.