HABER

Xiaomi Mi 7 Geekbench’ten Geçti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.03.2018 15:45 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin uzun süredir beklenen amiral gemisi benchmark testlerine dolanmaya devam ediyor. Mi 7 şimdi de Geekbench’te kendini gösterdi.

Xiaomi Mi 7 Geekbench’ten Geçti

Çinli üreticinin bir süredir konuşulan ama bir türlü somut varlık gösteremeyen tepe model bir kez daha benchmark testinde karşımıza çıktı. Bu kez Geekbench 4.1 ile adından söz ettiren cihazın aldığı puanlar rakiplerinin biraz gerisinde gözüküyor.
Snapdragon 845 işlemci ve 6 veya 8 GB‘lık RAM ile gelecek olan Xiaomi Mi 7, tek çekirdekten 2449; çok çekirdek testindense 8309 puan alabilmiş durumda. Listenin zirvesinde yer alan iPhone X‘un 4,256/10,215 ve Galaxy S9’un ise 3,759/8,830 puan aldıklarını hatırlatmakta fayda var.

5.65 inç Full HD+ ekran, 16+16 MP çift kamera, kablosuz şarj ve 64/128 GB depolama seçenekleriyle geleceği bilinen yeni telefonun beklenen fiyatı 475 dolar. Ürünün çıkış tarihi ve diğer detayları ise henüz kesinleşmiş değil.

Intel NUC 7i3BNH Mini PC inceleme

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktıMehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı
Meral Akşener açıkladı! İşte partisinin oy oranıMeral Akşener açıkladı! İşte partisinin oy oranı
Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Benchmark

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kablosuz şarj ne kadar mantıklı?

Kablosuz şarj ne kadar mantıklı?

iOS 12 ile ne zaman tanışacağız

iOS 12 ile ne zaman tanışacağız

Sony’den kötü haber!

Sony’den kötü haber!

Hem akıllı hem güvenli telefon rehberi

Hem akıllı hem güvenli telefon rehberi

Apple Music vs Spotify

Apple Music vs Spotify

Porsche Cayenne Hybrid yolda!

Porsche Cayenne Hybrid yolda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.