Xiaomi Mi 7 Geekbench’ten Geçti

Çinli üreticinin bir süredir konuşulan ama bir türlü somut varlık gösteremeyen tepe model bir kez daha benchmark testinde karşımıza çıktı. Bu kez Geekbench 4.1 ile adından söz ettiren cihazın aldığı puanlar rakiplerinin biraz gerisinde gözüküyor.

Snapdragon 845 işlemci ve 6 veya 8 GB‘lık RAM ile gelecek olan Xiaomi Mi 7, tek çekirdekten 2449; çok çekirdek testindense 8309 puan alabilmiş durumda. Listenin zirvesinde yer alan iPhone X‘un 4,256/10,215 ve Galaxy S9’un ise 3,759/8,830 puan aldıklarını hatırlatmakta fayda var.

5.65 inç Full HD+ ekran, 16+16 MP çift kamera, kablosuz şarj ve 64/128 GB depolama seçenekleriyle geleceği bilinen yeni telefonun beklenen fiyatı 475 dolar. Ürünün çıkış tarihi ve diğer detayları ise henüz kesinleşmiş değil.

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