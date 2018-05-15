Xiaomi Mi 7 Lite, Mi Mix 3s ve Redmi 6 Serisi Yolda!

Batı ülkelerini eskiye kıyasla daha fazla ciddiye alan bu şirketler sertifikaları için de bu ülkelere başvuru yapmak durumunda kalıyorlar. İşte bu sertifikalar, Xiaomi’nin yolda olan bazı telefonlarını gün yüzüne çıkardı. Bu modellerden birisi çıkışına bir hafta gibi bir zaman kalan Mi 7’nin küçük kardeşi Mi 7 Lite. Öte yandan Mi Mix 3s ve Redmi ailesine de bazı eklemeler yapılacak. Bu üç cihaz da dünya ile eş zamanlı olarak Avrupa pazarında satışta olacaklar.

Çoğu en üst seviyeden uzak görünen bu cihazların hedef kitlesi orta veya bir tık üstü seviyede telefon arayanlar olacak. Her zamanki gibi fiyat/performans yönünden dikkat çekmesi beklenen akıllı cihazlar hakkında ise ne yazık ki detaylı bilgiye sahip değiliz.

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