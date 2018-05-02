Xiaomi Mi 7’nin çıkış tarihi açıklandı

Son dönemin başarılı şirketlerinden Xiaomi, bir sonraki amiral gemisi için hazırlıklarını tamamlıyor. En son nesil ve yüksek özelliklerle donatılacak olan cihazın posteri Weibo üzerinde resmi olmayan hesaplarca paylaşıldı. Poster üzerinde telefon değil, yalnızca “7” logosu bulunuyor. Bunun hemen aşağısında ise 23 Mayıs tanıtım tarihi olarak gösterilmiş.

Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre çentikli ekran tasarımı, Snapdragon 845 işlemci, 8 GB RAM ve ekran üzerinde parmak izi okuyucuya sahip olacak olan cihaz, yine mayıs ayında tanıtılması beklenen LG G7, Honor 10 ve OnePlus 6 ile doğrudan rakip olacak.

Her zaman olduğu gibi iddialı bir fiyat bandından raflarda yerini alması beklenen Mi 7, dünya çapında merakla beklenen telefonlar arasında bulunuyor.

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