Xiaomi Mi 7’yi boşverin! Xiaomi Mi 8 geliyor

Xiaomi Mi 7 23 Mayıs’ta tanıtılacak, bunu biliyoruz. Tanıtım öncesi Xiaomi Mi 7 hakkındaki tüm detayları öğrendik. Geriye sadece telefonun satışa çıkması kaldı. Satışa çıktığı gün yeni rekorlara gebe olacak olan Xiaomi Mi 7, birçok kişi tarafından unutuldu bile. Bunun nedeni; Xiaomi’nin 8.yılına özel olarak çıkartacağı Xiaomi Mi 8.
XİAOMİ Mİ 8 XİAOMİ Mİ 7’Yİ UNUTTURACAK
Xiaomi’nin 8. Yıldönümüne özel olarak üreteceği Xiaomi Mi 8’in ilk detayları ortaya çıktı. Sızan detaylara göre Xiaomi Mi 8’de 3D yüz algılama ve ekran altına yerleştirilen bir parmak izi okuyucusu kesin olarak bulunacak. Xiaomi’nin 8.nesil Mi serisi akıllı telefonunun Xiaomi Mi 8 adıyla değil de Xiaomi Mi 8 Special Edition ismiyle çıkması muhtemel.
XİAOMİ Mİ 8 ÖZELLİKLERİ
Xiaomi Mi 8’de sızan bilgilere göre 6.1 inç büyüklüğünde çentikli bir ekran yer alacak. Bu ekrana Snapdragon 845 işlemcisi, 6GB RAM/8GB RAM, 64GB/128GB/256GB dahili hafıza, 3D yüz tanıma teknolojisi eşlik edecek. Kamera tarafında Xiaomi Mi 8’de 12 Megapiksel+20 Megapiksel çözünürlüğe sahip çift kamera bulunacak. Yapay zeka ise Xiaomi Mi 8’in olmazsa olmazlarından olacak.
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