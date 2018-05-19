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Xiaomi Mi 8, 23 Mayıs’ta resmen tanıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.05.2018 09:25 | Son Güncelleme

2010 yılında kurulan Xiaomi, bu ay 8. yaşını kutluyor. Şirket bu özel günü kutlamak için hazırladığı Xiaomi Mi 8’i bu ay satışa sunacak.

Xiaomi Mi 8, 23 Mayıs’ta resmen tanıtılacak

Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden Xiaomi, bu ay sekizinci yaş gününü kutluyor. 2010 yılında kurulan şirket, 8. yaşını kutlamak için yeni bir akıllı telefon satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Son günlerde çeşitli sızıntılarla gündeme gelen telefonun Xiaomi Mi 8 Anniversary Edition adıyla satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi yeni telefonunu henüz resmi olarak tanıtmadı, ancak bugün Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da yayınlanan görüntüler sayesinde telefon bir kez daha görüldü. 8 rakamına vurgun yapan bu afişler, yıl dönümüne özel hazırlanan yeni modelin çok yakında satışa sunulacağını gösteriyor. Sağdaki afişte ise 100 şanslı kullanıcıya Mi 8 hediye edileceğini müjdeliyor. Üstteki görüntüde ise telefonun kutusu görülebiliyor.

Xiaomi Mi 7 yeni bir versiyonu olacağı söylenen Mi 8 Anniversary Edition’ın Snapdragon 845 yonga seti, ekrana entegre bir parmak izi okuyucu ve 3D yüz tarama özelliğiyle geleceği söyleniyor. 23 Mayıs’ta düzenlenecek etkinlikle resmen tanıtılacak telefon 27 Mayıs’ta önsiparişe sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
çin Xiaomi Mi 8 Anniversary Edition

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