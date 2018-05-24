Xiaomi Mi 8, 31 Mayıs’ta piyasada

Xiaomi bugüne kadar yeni amiral gemisi hakkında sessiz kalsa da, sessizliğini bugün bozdu. Yeni amiral gemisi için Xiaomi Mi 8 adını doğrulayan Çinli teknoloji devi, telefonun tanıtılacağı tarihi de resmen açıkladı.

Çin’in sosyal medya platformu Weibo üzerinden bir açıklama yayınlayan Xiaomi, Mi 8’in 31 Mayıs’ta düzenlenecek etkinlikle resmen tanıtılacağını açıkladı. Geçtiğimiz yıl çıkan Xiaomi Mi 6’dan sonra Mi 7’nin es geçilip Mi 8’e geçilmesinin sebebi, şirketin bu yıl 8. yaşını kutluyor olması.

Xiaomi yeni amiral gemisinin özellikleri hakkında yeni bir detay paylaşmadı. Ancak daha önce çıkan sızıntılara göre Mi 8; 6.01 inç ekran, Snapdragon 845 yonga seti, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek. Telefonun 31 Mayıs’taki etkinlikten kısa süre sonra raflardaki yerini alması bekleniyor.

OnePlus 6, Galaxy S9+, Pixel 2 XL ve iPhone X kamera karşılaştırması



