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Xiaomi Mi 8, 6.2 inç ekranla geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.05.2018 08:55 | Son Güncelleme

Bildiğiniz gibi Xiaomi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonunu önümüzdeki hafta resmen tanıtması bekleniyor. Xiaomi Mi 8’in resmen tanıtılacağı etkinlik yaklaşmasıyla sızıntılar da üst üste gelmeye başladı. Daha dün telefonun tasarımını gösteren bir video internete sızdırıldı. Bugün de telefonun teknik özellikleri hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Xiaomi Mi 8, 6.2 inç ekranla geliyor

Daha önce çıkan söylentilerde telefonun 6.01 inç ekrana sahip olacağı iddia edilmişti. Bugün sızdırılan yeni belgeler ise telefonun daha büyük bir ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. Sızdırılan bilgilere göre Mi 8, Full HD (1080 x 2280) çözünürlükte ve 19:9 oranında 6.2 inç ekrana sahip.

Sızdırılan bu yeni bilgilerle birlikte telefonun Snapdragon 845 yonga seti kullanacağı ve 6 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip olacağı büyük ölçüde kesinleşti. Daha önce gelen iddialarda telefonun 8 GB RAM’e sahip ikinci bir versiyonu daha olacağı söyleniyordu. Ancak bugünkü sızıntıda bu 8 GB versiyonunun bahsi geçmiyor.

20 + 16 megapiksel çift arka kameraya sahip telefonun selfie kamerası 16 megapiksel olacak. Ayrıca daha önce gelen bilgilere göre telefonun ekranına gömülü bir parmak izi sensörü de bulunuyor. Son olarak telefonun batarya kapasitesinin 3300 mAh olacağı söyleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi akıllı telefon

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