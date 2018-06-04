Xiaomi Mi 8 Explorer Edition’da görülmemiş bir teknoloji var!

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition teknoloji dünyasını karıştırmaya yetti. Xiaomi’nin en üst seviye Mi 8 modeli Mi 8 Explorer Edition bilindiği üzere iPhone X vari bir 3D yüz tanıma teknolojisi ve ekrana entegre parmak izi okuyucusuyla öne çıkıyor. Ayrıca cihazın arka tarafı şeffaf bir tasarıma sahip. Ancak cihazın haberimize konu olan yanı ekrana entegre olan ve bu zamana kadar hiçbir akıllı telefonda görülmeyen basınç hassasiyeti teknolojisi.
Xiaomi tarafından verilen bilgilere göre Mi 8 Explorer Edition’da kullanılan ekrana entegre parmak izi okuyucusunda ilk defa basınç hassasiyetine sahip bir parmak izi sensörü yer alıyor. Bu sensör, Vivo X21 UD’de de kullanılan Synaptics üretimi Synaptics Clear ID FS9500 sensörden başkası değil. Synaptics’in bu sensörü, Vivo X21 UD’de ufak dokunmatik hatalarına sebep olabiliyor. Ancak Xiaomi ekran dokunmalarındaki bu ufak gecikmeleri basınç hassasiyetine sahip bir ekran kullanarak yok ediyor. Böylece ekrana yapılan dokunmaları olduğu gibi anlayan basınç sensörü, parmak izi sensörü ile entegre bir şekilde çalışıyor ve ufak gecikmeleri ortadan kaldırıyor.
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition’da 6.21 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED bir ekran, Snapdragon 845 işlemcisi, 8GB RAM, 128GB dahili hafıza, çift GPS ve 3400 mAh batarya yer alıyor.
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