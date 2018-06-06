Xiaomi Mi 8’in dillere destan Türkiye fiyatı açıklandı!

Xiaomi Mi 8 Xiaomi’nin geçtiğimiz hafta düzenlediği bir etkinlik ile dünya kamuoyuna tanıtıldı. Mi 8 etkinlikte yalnız değildi zira Xiaomi, Qualcomm’un en yeni orta seviye işlemcisi olan Snapdragon 710’lu Mi 8 SE’yi ve tasarımıyla olsun gücüyle olsun herkesin takdirini toplayan Xiaomi Mi 8 Explorer Edition’ı da Mi 8 ile beraber görücüye çıkarttı. Türkiye’deki Xiaomi fanlarının merakla beklediği bu 3 modelin Türkiye fiyatları, Xiaomi’nin bugün yaptığı açıklama ile belli oldu.

XİAOMİ Mİ 8 SE FİYATI



Mi 8 SE ile başlayalım. Xiaomi’nin Mi 8’in hemen alt segmentine yerleştirdiği Xiaomi Mi 8 SE modeli ülkemizde 2620 TL’den satışa çıkacak. Orta seviye bir cihaz olmasına rağmen Mi 8 SE yüksek bir fiyata sahip. Ülkemizde 2500 TL altında Huawei P20 Lite ve Asus Zenfone 5 gibi orta seviye akıllı telefonlar bulunuyorken Mi 8 SE için istenen fiyat biraz fazla. İsterseniz Mi 8 SE ile lafı fazla uzatmadan, en merak edilen model olan Xiaomi Mi 8 Türkiye fiyatlarını paylaşalım.

XİAOMİ Mİ 8 TÜRKİYE FİYATLARI



⦁ Xiaomi Mi 8 6GB RAM/64GB dahili hafıza: 3202 TL (siyah)

⦁ Xiaomi Mi 8 6GB RAM/128GB dahili hafıza: 3524 TL (beyaz)

⦁ Xiaomi Mi 8 6GB RAM/128GB dahili hafıza: 3264 TL (siyah)

⦁ Xiaomi Mi 8 6GB RAM/256GB dahili hafıza: 3717 TL (beyaz)

⦁ Xiaomi Mi 8 Explorer Edition 8GB RAM/128GB dahili hafıza: 4227 TL

Mi 8’in Türkiye fiyatları da biraz tuzlu. Ancak Mi 8 SE’nin aksine Xiaomi Mi 8, Apple Samsung gibi rakip üreticilerinin akıllı telefonlarından daha ucuz bir fiyata sahip olmayı başarıyor. Ülkemizde fiyatları 5000 TL’den başlayan amiral gemisi akıllı telefonların aksine Xiaomi Mi 8, 3202 TL’lik fiyatıyla en alınası akıllı telefonlardan biri. Xiaomi Mi 8’in önümüzdeki dönemde ucuzlaması da gayet olası.

