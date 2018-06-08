Xiaomi Mi 8 parayla satın alınamıyor! İşte nedeni

Xiaomi, Mi 8, Mi 8 Explorer Edition ve Mi 8 SE modelleri ile 2018’e damgasını vurdu. Geçtiğimiz günlerde kısa bir süreliğine Xiaomi Mi 8 modelini satışa çıkartan şirket bir rekora imza attı ve tüm Mi 8 stoklarını 37 saniyede bitirdi. Hal böyle olunca Xiaomi Mi 8 almak isteyenler telefonun ücretini verseler dahi telefonu alamıyorlar çünkü telefon stoklarda bulunmuyor.

XİAOMİ Mİ 8 TALEBİNE YETİŞEMİYOR

Xiaomi CEO’su Lei Jun, Mi 8 ve Mi 8 SE için haziran ayında 1 milyon adet üretim sağlanacağını söylese de bu rakam hiç yeterli değil. İlk etapta anavatanı Çin’de satışlarına başlanan Xiaomi Mi 8’in 1 milyonluk stoğu sadece Çin’in nüfüsuna bile yetmeyecek gibi. Yani, diğer bir deyişle telefonun bizim gibi ülkelere gelmesi diğer Xiaomi modellerine nazaran aylar alabilir. Hal böyle olunca fırsattan istifade eden karaborsacılar da elde ettikleri Xiaomi Mi 8’ler için çok uçuk rakamlar istemeye başladı bile.

ÜCRETİNİ VERSELER DAHİ Mİ 8 ALAMIYORLAR

Mi 8’i ücreti mukabilinde satın almak isteyenler, ücretini verseler dahi söz konusu stok sorunları nedeniyle Xiaomi Mi 8’i alamıyorlar. Karaborsadan uçuk rakamlarla Xiaomi Mi 8 almak istemeyen bu kullanıcıların ise beklemekten başka çaresi bulunmuyor.

