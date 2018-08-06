Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, sekizinci yılına özel bir akıllı telefon modelini teknoloji tutkunlarıyla buluşturuyor.

Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, çift kamera ve çift GPS ile donatılan yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 8, n11.com’da satışa açıldı. Yapay zeka destekli fotoğraf deneyimi sunan Xiaomi Mi 8, 6.21 inçlik ekranında 2248×1080 piksel çözünürlük ve 12 MP + 12 MP‘lik iki farklı sensör özelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

6,21 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekran üzerine kurulan ve gücünü Snapdragon 845 işlemciden alan Xiaomi Mi 8, çift GPS ve Type-C portuna sahip. 20MP çözünürlüğünde ön kamerası ve özel geliştirdiği gelişmiş yüz tanıma sistemiyle iki farklı versiyondan oluşan Xiaomi Mi 8, 3400mAh batarya taşıyor.

Xiaomi Mi 8 satışa çıktı!

Cihaz tasarım tarafında ise çentikli ekranı, 154.9 x 74.8 x 7.6 mm ölçüleri, 175 gram ağırılığı ve alüminyum kasasıyla da dikkat çekiyor.

Xiaomi Mi 8 128 GB n11.com’da 3.879 TL’dan satışa sunulmuş durumda şu an. Genel olarak Mi 8'in teknik özelliklerine bakacak olursak;