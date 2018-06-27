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Xiaomi Mi 8 serisi şimdiden 1 milyon sattı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.06.2018 10:02 | Son Güncelleme

Kısa süre önce satışa çıkan Xiaomi Mi 8 serisi telefonlar büyük ilgi görüyor. Mi 8 ve Mi 8 SE kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı.

Xiaomi Mi 8 serisi şimdiden 1 milyon sattı

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay resmen tanıtılan Xiaomi Mi 8, bu ayın başında piyasaya sürüldü. Mi 8’in yanı sıra Mi 8 SE de satışa sunuldu. Xiaomi’nin büyük ilgi gören yeni telefonları, satış performansları ile şirketin yüzünü güldürdü.

Xiaomi sözcüsü Donovan Sung, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Mi 8 serisi telefonların bugüne kadar 1 milyondan fazla sattığını duyurdu. Üstelik Xiaomi’nin yeni telefonları bu rakama sadece 18 günde ulaştı.

Mi 8 serisinin henüz bir çok ülkede satışa çıkmadan 1 milyona ulaşması dikkat çekti. Üstelik Mi 8 ve Mi 8 SE ile birlikte tanıtılan Mi 8 Explorer henüz satışa bile çıkmadı. Mi 8 Explorer’ın önümüzdeki ay satışa çıkması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi 8 Mi 8 SE

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