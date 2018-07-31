Xiaomi Mi 8 Türkiye'de! İşte detaylar!

Bu yılın en çok beklenen telefonlarından biri olan Xiaomi Mi 8 sonunda Türkiye’de!

İlk olarak Çin pazarında satışa sunulan telefon, elde ettiği satış başarısını şimdi Türkiye'de de devam ettirmeye geldi. Adeta kapış kapış giden Mi 8, 6GB RAM / 128GB’lık seçenekleriyle Türk kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Şimdi gelelim en çok merak edelin konuya, yani fiyatına.

Mi 8 ülkemizde 3.899 TL üzerinden satışa sunuldu. Özelliklerine göz attığımız zamansa bu fiyatın Xiaomi'ye yakışır bir fiyat etiketine sahip olduğunu dile getirebiliriz. Yebi model bir telefon arayışında olanlar için bizce kaçırılmayacak fırsat. 6GB RAM / 64GB modelde ise fiyatın 3.500 TL seviyelerinde olacağını düşünüyoruz.

Fiyatı ile al benisi olan telefon: Mi 8!

Genel olarak telefonun teknik özelliklerine bakacak olursak;

İşlemci: Snapdragon 845, Adreno 630 GPU

RAM: 6GB (Mi 8), 8GB (Mi 8 Explorer Edition)

Depolama: 64GB/128GB/256GB (Mi 8), 256GB (Mi 8 Explorer Edition)

Ekran: 6.21 inç Full HD+ AMOLED, 600 nit parlaklık, 60000:1 kontrast