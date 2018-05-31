Xiaomi Mi 8 ve Mi 8 Explorer Edition tanıtıldı!

Xiaomi'nin sekizinci yaşına ithafen Mi 8 olarak adlandırılan model (bir önceki model Mi 6 idi ve Mi 7 olmayacak) çift GPS modülü ve agresif ekran tasarımı ile dikkat çekiyor. Telefonun en önemli özelliği ekran/kasa oranının yüksek olması. Yüzde 88.5 civarında ekran/kasa oranına sahip olan telefon 6.21 inç Full HD ekran çözünürlüğü ile geliyor. Amiral gemisi model Samsung AMODEL ekran teknolojisini kullanıyor ve Always-On özelliğini sunuyor. Bu ekranın çözünürlüğü ise 2240x1080 piksel. Ekran Goralla Glass 4 ile korunuyor.

İki farklı model olacak

Telefon beklendiği üzere ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip. Ancak telefonun iki farklı modeli olacağından normal sürümde parmak izi okuyucu arka yüzde yer alacak. Explorer Editon adı verilen özel modelde ise parmak izi okuyucu ön yüzde ekrana entegre olacak. Yani telefonda biri Mi 8 diğeri Mi 8 Explorer Edition olmak üzere iki farklı sürümü olacak.

Şu an en güçlü çipsetlerden biri olan Snapdragon 845 kullanan akıllı telefon 6GB / 8GB LPDDR4X RAM ve 64GB / 128GB UFS 2.1 depolama seçenekleri ile satılacak. Şeffaf kasa olarak adlandırılan ve bazı komponentlerin dışarıdan da görülebilmesini sağlayan bir tasarıma sahip olan telefonda bu özellik sadece Explorer Editon'da yer alacak.