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Xiaomi Mi 8 ve Mi 8 Explorer Edition tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.05.2018 13:21 | Son Güncelleme

Çinli üretici Xiaomi, merakla beklenen akıllı telefonu Xiaomi Mi 8 ve Mi 8 Explorer Edition'u resmi olarak duyurdu.

Xiaomi Mi 8 ve Mi 8 Explorer Edition tanıtıldı!

Xiaomi'nin sekizinci yaşına ithafen Mi 8 olarak adlandırılan model (bir önceki model Mi 6 idi ve Mi 7 olmayacak) çift GPS modülü ve agresif ekran tasarımı ile dikkat çekiyor. Telefonun en önemli özelliği ekran/kasa oranının yüksek olması. Yüzde 88.5 civarında ekran/kasa oranına sahip olan telefon 6.21 inç Full HD ekran çözünürlüğü ile geliyor. Amiral gemisi model Samsung AMODEL ekran teknolojisini kullanıyor ve Always-On özelliğini sunuyor. Bu ekranın çözünürlüğü ise 2240x1080 piksel. Ekran Goralla Glass 4 ile korunuyor.
İki farklı model olacak

Telefon beklendiği üzere ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip. Ancak telefonun iki farklı modeli olacağından normal sürümde parmak izi okuyucu arka yüzde yer alacak. Explorer Editon adı verilen özel modelde ise parmak izi okuyucu ön yüzde ekrana entegre olacak. Yani telefonda biri Mi 8 diğeri Mi 8 Explorer Edition olmak üzere iki farklı sürümü olacak.

Şu an en güçlü çipsetlerden biri olan Snapdragon 845 kullanan akıllı telefon 6GB / 8GB LPDDR4X RAM ve 64GB / 128GB UFS 2.1 depolama seçenekleri ile satılacak. Şeffaf kasa olarak adlandırılan ve bazı komponentlerin dışarıdan da görülebilmesini sağlayan bir tasarıma sahip olan telefonda bu özellik sadece Explorer Editon'da yer alacak.

Çentikli bir tasarıma sahip olan telefonda ana kamera 12 + 12 Megapiksel çözünürlük sunuyor ve Sony tarafından geliştirilen bir sensör kullanıyor. 4 eksenli optik imaj sabitleme teknolojisine sahip olan telefonun DxOMark puanı ise 105 olarak açıklandı. Ön kamerası 20 Megapiksel çözünürlük sunabilen telefon yapay zeka desteği ve Studio Lighting gibi özellikler sunuyor.

3D Structured Light

Telefonda yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor. Bu özelliğe 3D Structured Light adını veren firma, telefonun ön yüzünde bulunan kızıl ötesi sensör, aydıntalma sensörü ve ön kamera ile yüz tanıma özelliğini üst düzey güvenlikle sunuyor. Xiaomi M 8'de yer alan bu teknoloji bugüne kadar Android telefonlarda bulunan en gelişmiş yüz tanıma teknoloji olarak karşımıza çıkıyor.

3300 mAh pil ile gelen akıllı telefonda QuickCharge 4+ desteği de sunuyor. Telefonun bir diğer ilginç özelliği ise çift GPS modülüne sahip olması.

Xiaomi Mi 8 çıkış tarihi ve fiyatı

Telefonun 6 GB RAM ve 64 GB depolama kapasiteli sürümünün yurtdışı fiyatı 420 dolar olacak. 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi sürümü 470 dolar ve 6 GB - 256 GB sürümü ise 520 dolar olarak belirlendi. Explorer Edition sürümü ise 8 GB RAM ve 128GB kapasite ile 620 dolar fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.

Xiaomi Mi 8 resmi olarak tanıtıldı


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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi 8 Explorer Edition teknoloji

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