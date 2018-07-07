Xiaomi Mi A2 çok yakında tanıtılacak

Bildiğiniz gibi Xiaomi’nin çok yakında yeni telefonu Mi A2’yi resmen tanıtması bekleniyor. Çinli telefon üreticisinin telefonu resmen tanıtması beklenirken, yeni görüntüler ve bilgiler sızdırılmaya devam ediyor. Son olarak da telefonun hakkında ekranı açıkken çekilmiş görüntüleri internete sızdırıldı.
Sızdırılan bu yeni görüntü ile birlikte telefonun teknik özellikleri hakkında çıkan birçok iddia doğrulanmış oldu. Snapdragon 660 yonga seti kullanan Mi A2’nin teknik özellikleri arasında 6 inç ekran, 4 GB RAM, 3010 mAh batarya, 12 + 20 megapiksel çift arka kamera ve 20 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.
Telefonun teknik özelliklerinin netlik kazanması ile birlikte bir diğer önemli iddia da doğrulanmış oldu. Mi A2, kısa süre önce tanıtılan Xiaomi Mi 6X ile aynı özelliklere sahip. İki telefon arasındaki tek büyük fark Mi A2’nin Android One kullanması olacak.
Ağustos ayında satışa sunulacağı söylenen Mi A2’nin çok yakında resmen tanıtılması bekleniyor.
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