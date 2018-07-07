HABER

Xiaomi Mi A2 çok yakında tanıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.07.2018 10:14 | Son Güncelleme

Çok yakında resmen tanıtılması beklenen Xiaomi Mi A2’nin yeni görüntüleri sızdırıldı. Son sızıntıyla birlikte telefonun teknik özellikleri de netlik kazandı.

Xiaomi Mi A2 çok yakında tanıtılacak

Bildiğiniz gibi Xiaomi’nin çok yakında yeni telefonu Mi A2’yi resmen tanıtması bekleniyor. Çinli telefon üreticisinin telefonu resmen tanıtması beklenirken, yeni görüntüler ve bilgiler sızdırılmaya devam ediyor. Son olarak da telefonun hakkında ekranı açıkken çekilmiş görüntüleri internete sızdırıldı.

Sızdırılan bu yeni görüntü ile birlikte telefonun teknik özellikleri hakkında çıkan birçok iddia doğrulanmış oldu. Snapdragon 660 yonga seti kullanan Mi A2’nin teknik özellikleri arasında 6 inç ekran, 4 GB RAM, 3010 mAh batarya, 12 + 20 megapiksel çift arka kamera ve 20 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.

Telefonun teknik özelliklerinin netlik kazanması ile birlikte bir diğer önemli iddia da doğrulanmış oldu. Mi A2, kısa süre önce tanıtılan Xiaomi Mi 6X ile aynı özelliklere sahip. İki telefon arasındaki tek büyük fark Mi A2’nin Android One kullanması olacak.

Ağustos ayında satışa sunulacağı söylenen Mi A2’nin çok yakında resmen tanıtılması bekleniyor.

Yeni BMW X4 hakkında bilgiler gelmeye başladı

PARTNERDünya Kupası capsleri sosyal medyayı yıktı!Dünya Kupası capsleri sosyal medyayı yıktı!
Telefonlarımız gerçekten bizi dinliyor mu?Telefonlarımız gerçekten bizi dinliyor mu?
Samsung W2019 aralık ayında satışa çıkacakSamsung W2019 aralık ayında satışa çıkacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Netflix yorumları kaldırıyor

Netflix yorumları kaldırıyor

Elon Musk Tayland'a yardım edecek!

Elon Musk Tayland'a yardım edecek!

Asus Zenfone Max Pro M1 Türkiye'ye geliyor!

Asus Zenfone Max Pro M1 Türkiye'ye geliyor!

AnTuTu listesinde bir numara Xiaomi Black Shark

AnTuTu listesinde bir numara Xiaomi Black Shark

Telefonlarımız gerçekten bizi dinliyor mu?

Telefonlarımız gerçekten bizi dinliyor mu?

Samsung W2019 aralık ayında satışa çıkacak

Samsung W2019 aralık ayında satışa çıkacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.